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房屋局与港大签合作备忘录　推动公营房屋建筑科技应用

社会
更新时间：00:41 2026-04-01 HKT
发布时间：00:41 2026-04-01 HKT

房屋局局长何永贤表示，房屋局与香港大学签署合作备忘录，就推动公营房屋发展的创新科技研究及应用加强合作，期望善用公营房屋建屋量大、设计及生产标准化的优势，作为科研成果全周期落地的应用场景。

建筑科技持续发展实现提速提量目标

何永贤在社交平台发文指出，近年公营房屋兴建量大幅提升，有赖建筑科技持续发展，从组装合成建筑法（MiC）、建筑机械人、智慧项目管理、低空经济科技应用，都为公营房屋由生产单位组件、规划运输物流、管理地盘高效运作、加快验收，以至落成后的管理与维护等，实现提速、提量、提质、提效的目标。她指，未来建筑科技的应用落地只会越来越多，将会持续推动行业的升级转型。

她引述港大校长张翔表示，港大已于2024年成立国家数字建造技术创新中心香港分中心，今次合作标志跨学科协作迈向新阶段，目标是更快速及安全地建造高品质公营房屋，以回应社会住屋需求。

何永贤续指，房委会早前已与港大iLab创新实验室及房地产及建设系合作，开展多项具实用价值研究。其中，「智杰」—人工智能物联网MiC运输物流系统项目，今年3月于日内瓦第五十一届日内瓦国际发明展夺得金奖，去年十一月荣获香港资讯及通讯科技奖。项目透过感应器及人工智能技术监测运输状况，提升组件运送的安全及效率。

何永贤称，项目利用安装于MiC组件上的i-Core感应器进行即时运输及震动监测，并结合多智能体强化学习人工智能技术，以实现动态实时调度、准确预测抵达时间及主动震动警报，确保「组装合成」组件能「及时、稳妥、安全」运抵工地。

她表示，《十五五规划纲要》指出，要优化提升传统产业、培育壮大新兴产业，智能化、绿色化等都为建造业的发展指明方向。期待未来越来越多建筑与物业管理的研究与应用，既造福香港社会与市民、带动行业发展，更进一步让香港成为向国际展示国家建造实力的重要舞台。

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