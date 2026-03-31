水口村村长父子等3人围殴姨甥女夫妇 2项袭击罪成还押候判

大屿山水口村村长陈玉基在2021年9月因车位问题，与儿子及村民围殴村长姨甥女夫妇。3人同被控2项袭击致造成身体伤害罪，裁判官朱文瀚今午在西九龙裁判法院认为2名事主如实道出重要情节，证供没有内在不可能，相信已道出案发经过，亦吻合医疗报告结果，裁定3人2项袭击致造成身体伤害罪成。辩方求情指陈玉基推动自然保育及复耕计划，为水口村劳心劳力。众被告还押至下月14日判刑，以待索取背景报告。

官信事主如实道出案发经过

辩方审讯中质疑事主两夫妇认错凶徒，朱官裁决指案发时凶徒徒手施袭，与2事主距离不足1个身位，事主有时间观察被告身份，有别于惊鸿一瞥。朱官续指两事主事后赶往医院接受治疗，混乱下仍有清楚交代案发经过，警方表示现场找不到村长儿子陈柏诚时，回应指「啱啱先喺度」，表现自然。朱官认为2事主如实道出重要情节，围殴动作发生于电光火石之间，未必能一一忆起，分析指2事主证供没有内在不可能，相信道出了案发经过，亦吻合医疗报告结果，裁定57岁水口村村长陈玉基、57岁装修工人陈永丰及30岁装修工人陈柏诚3人罪成。

陈玉基上任村长后推动自然保育及复耕计划

辩方求情指57岁水口村村长陈玉基生于草根家庭，现为装修公司东主，乃家中经济支柱，妻子为家庭主妇，育有一子一女，子即为本案被告陈柏诚。辩方指上任村长卸任后无人顶替，陈玉基在村民劝说下自愿当上村长，任内与香港观鸟会推动自然保育及复耕计划，为水口村劳心劳力。

辩方指案件属单一事件而控方亦有延误检控

辩方又指57岁陈永丰任职私人司机，另开设冷气水电工程公司，离婚后将司机工作收入悉数用于幼子赡养费及年迈母亲家用。辩方最后指本案属单一事件，而检控延误，案发于2021年，控方却延至去年提控，持续困扰被告，希望法庭轻判。

3名被告依次为57岁水口村村长陈玉基、57岁装修工人陈永丰及30岁装修工人陈柏诚，被控于2021年9⽉19⽇，在大屿山屿南道⽔⼝村43号屋外，分别袭击女子潘嘉寳及男子蔡少强，因⽽对他们造成⾝体伤害。

案件编号：WKCC3097/2025(Consolidated)

法庭记者：陈子豪