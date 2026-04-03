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免试签驾照︱网上系统推出半个月预约顺畅 深圳居民实测即日取证 运输署研AI初步审批提速

社会
更新时间：07:00 2026-04-03 HKT
发布时间：07:00 2026-04-03 HKT

「粤车南下」实施后，俗称「吸牌」的「免试签发香港正式驾驶执照」需求量急增，年初更有排队党在金钟牌照事务处外通宵轮候、炒卖即日筹。运输署3月16日起全面推行网上预约「免试签发」柜位服务，每个工作日名额增至550个，并取消即日筹安排。署方指，网上系统大致稳定畅顺，并透露积极探讨利用AI，让申请人预先网上递交申请资料作初步审核。

卢伟君：申请一般同日完成审批签发

运输署总行政主任（牌照事务）卢伟君表示，新系统实施半个月推出至今，运作畅顺，申请人均能按指示顺利预约、各牌照事务处整体柜位服务和轮候秩序良好。她指新安排下，申请人能事先计划、节省轮候时间，如资料齐备，一般可于同日完成审批及签发。

倘预约不被接纳 名额会重新开放予其他申请人

早前有排队党收取逾千元的「海鲜价」代办费，为杜绝预约名额转让或被滥用，卢伟君强调，预约系统采取「实名制」安排，并限制同一申请人不可持有多于一个有效预约。申请人网上预约时，系统会透过AI初步审核资料、核实身份，如发现不相符，预约将不被接纳，名额会重新开放予其他申请人，以善用预约名额。

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深圳李先生赞沙田牌照事务处位置便利

透过网上系统成功预约和办理「免试签发」的深圳居民李先生表示，预约流程顺畅，虽进入系统时需轮候约40分钟，但填表、提交资料、验证邮箱等过程仅约10分钟。他预约的是沙田牌照事务处，从福田口岸过关后，乘搭东铁线便直达，十分便利。

李先生坦言，早前从朋友得知金钟牌照处排队人数特别多、轮候时间长，又有代办情况，担心过程繁复。他指采用网上预约，加上沙田牌照处排队人数少，提交文件后，很快已可取证。

运输署研AI初步审核 签发更便捷

卢伟君指，目前名额增至每个工作天550个，比过往多4成，据观察，有需要的申请人都能成功预约。长远而言，她指透露署方将积极探讨利用AI技术，目标设立新平台，让申请人预先网上递交申请资料、上载文件作初步审核，届时前往牌照处柜位时就能更直接、便捷处理审批和签发。

记者：陈俊豪

摄影：叶伟豪

 

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