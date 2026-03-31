支联会颠覆案 法官指法庭不容政治宣传 案件5月18日结案陈词

已解散的支联会、前正副主席李卓人、何俊仁和邹幸彤被控煽动他人颠覆国家政权罪。邹幸彤今早于西九龙法院向辩方证人问及1989年事态发展时，法官李运腾指提问内容「要有个限制」，「如果你想借呢个机会做政治宣传⋯⋯法庭唔会畀」。控辩双方完成举证，押后到5月18日结案陈词。

法官认为提问内容要有限制

案件由《香港国安法》指定法官李运腾、陈仲衡及黎婉姫主审。控方由律政司副刑事检控专员黎嘉谊及助理刑事检控专员张卓勤等代表；辩方由破产管理署委任资深大律师林芷莹代表支联会，大律师沈士文代表李卓人，邹幸彤亲自行事。

邹幸彤今传召支联会前常委关振邦指1998年起代表属会彩石居民服务社参选并担任支联会常委，直到2014年为止，其后继续担任支联会义工。

邹幸彤。

邹幸彤问及关振邦1989年从不同媒体了解事态发展时，李官打断问题，认为只属传闻证供，而且事隔30多年，提问内容「要有个限制」。陈官回应指不应无止境探问下去，李官认为30多年前的事情，法庭无从判断对错，「法庭唔想听呢啲证供喇」，只关注邹幸彤及支联会有否触犯《香港国安法》，「如果你想借呢个机会做政治宣传⋯⋯法庭唔会畀」。

证人供称支联会五大纲领缺一不可

李官认为关振邦只是担任支联会常委直到2014年，邹幸彤解释支联会言行始终如一，希望由关振邦解释自己加入支联会前的发展。李官其后指示邹幸彤只可提问2018年之后的事情。

关振邦后来续作供指2018、2019年在支联会晚会以义工身份担任纠察，负责维持秩序，引导市民，亦协助派发蜡烛场刊，场内有过百纠察一同工作，与警方分工合作，相安无事。关振邦解释支联会五大纲领，认为五大纲领环环相扣，缺一不可，有既定次序，支联会工作需依次行事，以争取释放民运人士为先，其后逐一争取。

4名被告依次为香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）、李卓人、何俊仁及邹幸彤，同被控于2020年7月1日至2021年9月8日期间，在香港煽动他人组织、策划、实施或者参与实施以非法手段（即结束中国共产党领导，违反中华人民共和国宪法（特别是第一条和序言）），旨在颠覆国家政权的行为，即推翻、破坏中华人民共和国宪法所确立的中华人民共和国根本制度，或推翻中华人民共和国中央政权机关。何俊仁开审前认罪。

案件编号：HCCC155/2022

法庭记者：陈子豪