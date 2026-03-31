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涉盗逾七百万元债权及欺诈 六旬公司董事还押至4.28再讯

社会
更新时间：12:47 2026-03-31 HKT
发布时间：12:47 2026-03-31 HKT

68岁公司董事涉于2012至2014年间盗窃逾700万元债权，以及利用逾廿份疑虚假月结单诈骗另一间公司，诱使该公司不追讨款项。案件今于东区裁判法院首次提堂，六旬男董事暂时毋须答辩。裁判官高伟雄应控方申请押后案件至4月28日，以准备转介至区域法院的文件。男董事申请保释遭拒，须还押候讯。

被告卓溢明，报称公司董事，被控1项盗窃罪及13项欺诈罪。盗窃罪指，被告于2012年2月9日与2014年3月11日之间，首尾两日包括在内，在香港偷窃债权，即中国银行帐户欠「真维」的债务总额为港币7,170,163.1元，而上述债务为他人的财产。

13项欺诈罪指，被告于2012年3月至2014年1月，在香港以欺诈手段，即向「建莱」谎称「真维有限公司」于2011年12月至2013年12月的逾20份月结单副本为真确，意图欺诈，诱使「建莱」不采取任何行动追回属于「建莱」的款项，从而使被告受益和/或对「建莱」造成损害或重大损害风险 。

案件编号：ESCC810/2026
法庭记者：雷璟怡

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