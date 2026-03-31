打工仔注意！强积金供款下限拟升至1.05万上限增至4万 林伟江：实施时间或需数年

有消息指积金局建议将现时强积金收入的下限由现时7100元上调至1.05万元，上限由3万元增至4万元。即收入低于下限的打工仔毋须供款，现时月入已超过3万元的打工仔，需要缴交更多的强积金，最多或增500元。劳工界立法会议员、劳顾会雇员代表林伟江表示，有关建议已在今日(31日)的劳工顾问委员会上讨论，关注点在调整上下限的数字，实施及执行时会否有其也意见。

他认为强积金供款的上下限已有十多年未作调整，现在是合适的时机进行检讨。他对调整下限的建议至1.05万的水平可以考虑，但认为上限的调整应有更大空间，并建议可参考过往做法，以分阶段形式逐步提升至目标水平。

下限调整合理 上限有提升空间

对于强积金供款的检讨，林伟江明确指出，劳方认为调整是必要的。在供款下限方面，他透露目前的建议水平约为10,500元，此数字是按既定机制（入息中位数的一半）计算得出，他认为这是一个合适的水平。

然而，在供款上限方面，林伟江则有不同看法。他指出，现时的上限为40,000元，但若按照机制（入息的90%）计算，参考政府数据，上限水平应约为60,000元。他感觉到目前讨论的方案与此目标仍有「一段距离」，因此认为在上限的调整幅度上「还有空间」。

建议分阶段实施 预计实施时间需时

林伟江认为可以先设定一个接近机制指标的目标数额，然后「分两步或分三步」去落实。至于调整后的生效日期，林伟江根据个人经验估计，即使方案达成共识，雇主与雇员真正需要按新供款额供款，也并非能在2026年实施，可能数年后才实施。他解释，按照过往处理最低工资或「418」规定的经验，从讨论、达成共识到最终刊宪生效，往往需要一段时间。