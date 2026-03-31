政府冒牌水风波丨「鑫鼎鑫」六旬董事被控7罪 押后6.9待索法律意见

61岁内地饮用水供应商「鑫鼎鑫」董事吕子聪，涉嫌以虚假资料诈骗政府，获批向政府部门提供「鑫乐观音山」饮用水的合同，涉款近5300万元。吕子聪被控欺诈罪、企图欺诈罪、供应应用虚假商品说明的货品等7罪，案件今于区域法院提讯，吕暂时毋须答辩。法官严舜仪把案件押后至6月9日再处理，以待吕索取法律意见，另拒绝吕的保释申请，期间吕需还押候讯。

被控欺诈等7罪

被告吕子聪被控1项欺诈罪、1项企图欺诈罪、3项使用虚假文书副本的交替控罪、1项供应应用虚假商品说明的货品罪，以及1项管有应用虚假商品说明的货品作销售用途罪。

吕子聪被控于2025年5月至8月，向政府物流服务署人员作虚假陈述，诱使物流署与其签订价值5294万港元的瓶装饮用水供应合同；以及向物流署提供3份虚假的水样本检测报告；在2025年7月到8月，向政府供应逾3.2万支已应用虚假商品说明的樽装饮用水；以及在2025年8月25日左右，管有逾2000支已应用虚假商品说明的樽装饮用水，用作出售或任何商业或制造用途。

再申保释被拒

海关另票控「鑫鼎鑫」供应应用虚假商品说明的货品及管有应用虚假商品说明的货品作销售用途共2罪，食环署则各票控「鑫鼎鑫」和吕子聪2罪，涉及违例售卖未加上标签的饮用水及违例经营食物进口业务。

吕子聪去年8月及今年2月向高等法院申请保释均被拒，他今天在区域法院再度申请保释。法官严舜仪考虑双方书面及口头陈词后，认为本案没有关键情况改变，亦拒绝其保释申请。

案件编号：DCCC423/2026

法庭记者：刘晓曦