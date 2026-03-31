宏福苑听证会︱消防年检疑显示水缸有问题 宏泰消防董事：我谂我哋填错 承认「冇留意到年检表」便签署︱持续更新

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（3月31日）举行第六日听证会。根据证人作供时间表，将有7名证人作供，包括宏泰消防工程有限公司董事及工程师钟杰文、电工李俊贤。至于置邦兴业有限公司文员骆倩盈、管理员钟瑞霞、工程主任林文欣、木工李承富、电工罗国瑞亦会在听证会上发言。

宏福苑听证会︱大维修疑不必要地为水缸「铺砖仔」 须清空水缸并关闭水泵

【11:15】对于消防水缸工程，宏福苑维修合约列出，所有水缸饰面均用白阶砖。钟杰文认为做法不常见，称以其认知，一般维修消防水缸无须「铺砖仔」，因消防水缸内的储水用作灭火，无需特别保持洁净，不明白宏福苑为何有此安排，又指修理水缸一般也不需三个月的时间。李澍桓指当业主立案法团决定维修水缸，且要在内铺砖就须清空水缸，并关闭水泵，避免放水后「扯返啲水上去」。钟确认说法。

宏福苑听证会︱宏泰消防董事：消防年检时「好难100%睇到」水缸有无问题

【11:00】李澍桓亦提及消防水缸的年检情况，听证会上有一份宏仁阁的年检核对表，显示「水缸整体和结构、包括猫梯是否完好，没渗漏和明显破损」的纪录为「是」，而两个有关水缸存水的检查项目皆纪录为「否」。

李指出，消防水缸的储水能力须具备一定要求，包括存水量不可少于90%，一旦跌破90%时，就应自动由水泵抽水注满。消防水缸正是消防喉辘救火时的供水主要来源。他关注，纪录为「否」，是否代表储水和注水能力出现问题。钟回应称「我谂我哋填错」，又称他为表格签署时「冇留意到年检表」。他指自己在发出证书时，「睇唔到」（无留意到）核对表中员工填了「否」，但强调根据与员工的通话，及照片，均无发现水缸有问题。

钟杰文表示，除证书外，亦会检视现场拍摄的照片，强调「有咩都会影相」。李澍桓则指出，在49张已检查并标示有问题的照片中，未见涉及水缸的影像。钟回应称，是由于未有发现水缸出现异常。李随即追问，为何年检表格中会记录水缸受损。钟表示「唔知点解黄剑华咁表述，但强调「当然是我责任，我当时冇睇清楚」，并重申相信水缸并无漏水。

「宏泰消防工程有限公司」董事、工程师钟杰文。

【10:55】委员会主席陆启康于会上提问，如何确定水缸当时并无问题。钟回应时表示，会「揭出来睇一睇」，但坦言「好难100%睇到」，只要见到水缸有水便算符合检查要求。他补充，若水缸出现漏水，通常会留有水迹，容易察觉，加上管理处会主动通报，居民亦会作出投诉。

【10:45】独立委员会代表大律师李澍桓展示消防处助理处长姜世明向委员会提交证供称，火警警报系统包含「扲手」、警钟等都是由电路连结，电线都是重要部分，但大火后消防调查，除宏志阁外，所有大厦都被大火损毁电线，似乎为「不合规」。

据消防处的证供显示，消防于火灾后曾对宏福苑的防火设备进行检查，发现其中7座的防火装置电路因大火高温而损坏。据部门2022年的的防火规定，装置电线被视为消防设备一环，必须具相应防火功能，故消防处质疑相关装置电路的防火性能不达标。

宏福苑消防设备承办商「宏泰消防工程有限公司」董事及工程师钟杰文今日继续作供。他指收到「消防警钟系统年检核对表」后也有疑问，到底是根据2022年的法例，还是1984年即宏福苑落成时的条例检查。钟指，消防处回复他指根据落成时标准，他其理解是如有损毁要换，就跟2022年标准；如没损毁，不用换，就用落成标准。

而3月年检的核对表中显示，有关电线及电路的防火性能标准核对一环中，员工填了「不适用」。

记者：黄子龙、赵克平

摄影：卢江球