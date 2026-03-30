皇马签名会风波︱球迷入禀追讨损失 历时15个月获判4400元赔偿

2024年底皇家马德里对巴塞隆拿传奇球星赛在大球场上演，赛前有皇马球迷高价购买见面会门票，却出现球星提早离场风波，球迷怒轰货不对办，向消委会投诉及入禀小额钱债审裁处追讨赔偿。皇家马德里香港球迷会今日（30日）在社交平台交代最新情况，指历时超过15个月，经聆讯后法官裁定主办法安排失当，应承担相关法律责任，入禀追讨的球迷获判4,400元全额赔偿。

「球迷热情不应被消费」

对于花费一时才追回4,400元是否值得，球迷会重申，球迷的热情不应被消费，活动主办方必须对其承诺与安排负责。

会方表示，见到支持多年的球星，那份激动与回忆是「无价」的，任何金钱都无法弥补当时失望的遗憾，但在法律角度，4,400元是合约与事实的基础。球迷入禀并非要求巨额赔偿，而是要为所有受影响球迷讨回一个公道，并让消费者应有的基本权益得到保障。

26球迷共斥20万元买套票

2014年12月，皇家马德里及巴塞隆拿的多名传奇球星来港进行表演赛，据悉当中有26名皇家马德里香港球迷会会员斥资共约20万元购买包括与所有球员会面、获得签名和合照的赛事套票，但与球员见面时，许多球员已离开，仅用15分钟与部分球员会面。

有球迷指购买6,880元套票，大会承诺可与球星见面、签名及合照，最后却落空，怒轰货不对办。主办单位legends.assemble.asia事后发声明指，由于部分球星希望更好地准备比赛，导致他们突然离开签名会现场，令部分球迷失望。主办单位再次代表所有持份者向受影响人士致歉，并与各持份者商讨后续安排，期望能得到受影响人士的理解。

事件主角之一、退役葡萄牙球星费高事后在社交平台发文，上载香港之旅多张相片并大赞香港，表示这是自己第4次来港，形容香港是个「美妙的地方」（amazing place），「感受到所有粉丝的爱和关心」，又期待尽快再次来港，未知是否为事件「降温」。

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