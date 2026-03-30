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SDM爵士芭蕾舞学院再传欠租结业 青衣城分店外遭贴告示 限4.13前迁离

社会
更新时间：19:31 2026-03-30 HKT
发布时间：19:31 2026-03-30 HKT

连锁芭蕾舞学校SDM爵士芭蕾舞学院位于青衣城的分店传出因欠租须迁出舖位。店外今日（30日）张贴了一张由律师发出的通告，指该学院在一宗民事案件中败诉，须于4月13日或之前迁离。该店今日休息，暂未确认是否已结业。本网记者傍晚致电该学院青衣城分店，无人接听电话。

去年曾爆多间分店欠租

有网民于社交平台发文，指SDM爵士芭蕾舞学院青衣城分店怀疑因欠租结业。根据网民上载相片，有人正在店外张贴告示，指SDM在一宗民事案件中败诉，须在4月13日或之前迁出该舖位。其他网民则留言指，「呢单欠租就上年已经知道，所以小朋友都唔敢再系度学喇」，亦有网民揶揄：「哗，呢间好出名架㖞！」

翻查资料，SDM爵士芭蕾舞学院于去年2月曾传出包括荃湾海之恋、调景岭都会駅在内多间分店结业，该公司当时称结业分店主要来自同一发展商商场，商议不果后决定迁出，强调事件与财政状况无关。有关发展商指该公司有严重欠租问题。此外，SDM爵士芭蕾舞学院曾连续多年参与新春花车巡游汇演，包括今年及去年在内。

店外张贴了一张今日（30日）发出的告示，指该公司在一宗民事案件中败诉，须于4月13日或之前迁离。FB@青衣街坊吹水会
店外张贴了一张今日（30日）发出的告示，指该公司在一宗民事案件中败诉，须于4月13日或之前迁离。FB@青衣街坊吹水会

 

 

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