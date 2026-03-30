房屋局拟改装牛头角废校作过渡屋 近20间NGO到场视察校舍现况

过渡性房屋为有迫切住屋需要的市民提供了缓冲，随着简朴房制度的实施，房屋局也在过渡性房屋新增丙类申请，让受到简朴房制度影响的分间单位租户亦可申请入住。房屋局局长何永贤在社交平台发文指，为进一步回应市区单位的需求，房屋局早前公布拟改装位于牛头角的前香港道教联合会云泉学校为过渡性房屋，并欢迎有兴趣的非政府机构提交建议书，有关项目建筑面积约4,900平方米，预计2027年初动工，目标同年第三季完工。

根据计划内容、营运费用等因素甄选NGO

何永贤指，有关消息公布以来，当局收到不少NGO的查询。因此，房屋局副局长戴尚诚也联同团队在上星期三举办实地视察活动，与近20个NGO看了该校的有盖操场、课室及各种活动室等，了解该校舍的现况，以思考如何进行改装，更因地制宜地服务未来居民所需。

何永贤表示，一众参加者当日纷纷拍下该校舍不同角落，房屋局亦相当期待NGO即将提交的建议书。当局将根据计划内容、管理能力及营运费用等因素进行甄选，并预计于今年第二季提交拨款建议予「支援非政府机构推行过渡性房屋项目的资助计划」评审委员会审议。