支联会颠覆案 邹幸彤早前认同要「改朝换代」 今解释旨在表达政治体制彻底改变

已解散的支联会、前正副主席李卓人、何俊仁和邹幸彤被控煽动他人颠覆国家政权罪，其中何俊仁于开审前认罪。邹幸彤今早于西九龙法院再次接受盘问，解释早前作供认同要「改朝换代」，旨在表达「政治体制彻底改变」，指主张不针对中国共产党领导，邹幸彤另传召了1名前记者兼支联会义工，以及1名恒常参与支联会晚会的市民作供。案件明续。

案件由《香港国安法》指定法官李运腾、陈仲衡及黎婉姫主审。控方由律政司副刑事检控专员黎嘉谊及助理刑事检控专员张卓勤等代表；辩方由破产管理署委任资深大律师林芷莹代表支联会，大律师沈士文代表李卓人，邹幸彤亲自行事。

移居海外退休记者支持支联会五大纲领

邹幸彤上周引用何俊仁文章〈如何结束一党专政〉，盘问下承认要「好根本地改变国家制度」，民主转型，李官问及是否意指「改朝换代」，邹幸彤回应指「通俗啲可以咁讲」。

已移居海外的退休记者蔡淑芳。刘骏轩摄

岑丽芳是支联会晚会常客。刘骏轩摄

邹幸彤其后传召前记者蔡淑芳，蔡淑芳交代现年66岁，已经退休，1989年时任职专题版记者，「4.26社论」翌日4月27日上京采访，6月5日回港后于报章撰文分享见闻，及协助记协出版《人民不会忘记》。蔡淑芳亦自此担任支联会义工，搜集资料，安顿内地民运人士等。蔡淑芳2008年将收集得来多达一个行李箱的相关物品，包括北京大学签名T恤及现场录音等交予支联会处理，其后于纪念馆展出。蔡淑芳2018年移居海外，翌年一度回港，参与出版《我是记者》一书，宣传片曾于同年支联会晚会上播放。盘问下蔡淑芳同意从未任职支联会常委，而自己支持支联会五大纲领。

家庭主妇几乎每年参与支联会晚会

邹幸彤再传召家庭主妇岑丽芳，岑丽芳交代现年69岁，过去自1990年起到2019年间，除了其中2年外，以市民身份参与了悉数支联会晚会以及晚会前游行。岑丽芳供称每次参与晚会都会逗留至结束为止，期间手持蜡烛，有时唱歌，但不会如其他人般叫喊口号，现场气氛平静，部份人表现伤感。岑丽芳认同支联会五大纲领，指若要建设民主中国，必须先达成其余4个。岑丽芳解释「结束一党专政」，意思为民主社会中人民可以自由选择心仪政党执政，就不是「一党专政」，主张不一定针对要结束某一个政党。

4名被告依次为香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）、李卓人、何俊仁及邹幸彤，同被控于2020年7月1日至2021年9月8日期间，在香港煽动他人组织、策划、实施或者参与实施以非法手段（即结束中国共产党领导，违反中华人民共和国宪法（特别是第一条和序言）），旨在颠覆国家政权的行为，即推翻、破坏中华人民共和国宪法所确立的中华人民共和国根本制度，或推翻中华人民共和国中央政权机关。何俊仁开审前认罪。

案件编号：HCCC155/2022

法庭记者：陈子豪