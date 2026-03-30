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宏福苑执拾安排︱宏仁阁居民指单程3小时不合理：点搬走40几年嘢？ 促允多次往返单位

社会
更新时间：10:48 2026-03-30 HKT
发布时间：10:48 2026-03-30 HKT

宏福苑大火事隔近4个月，当局早前公布居民执拾财物安排，下月20日起分批返回单位执拾。其中在大火中损毁相对轻微的宏仁阁，有居民在电台节目中表示担心实际操作混乱，建议当局应允许居民分批、多次往返单位。亦有单位未受损毁的居民直指3小时单程限制不切实际，对当局的安排「嬲到头顶出烟」。两名居民均认为，应提供更人性化方案，体谅他们作为「灾民」的困境，又建议当局应允许居民分批、多次往返；期望在单位没有损毁的前提下，能尽量将家中物品搬走。

居民忧「上落楼梯逼满人」 促允分批多次往返

得悉单位玻璃爆裂的陈先生表示，已作最坏打算，预计单位内部受损严重。他更担心的是实际操作上混乱。他形容，安排所有住户在3小时内经由狭窄的后楼梯同时搬运物品，可以预见「上又上唔到，落又落不到」的混乱场面。他建议当局应允许居民分批、多次往返。例如，居民在首次视察后，若发现单位已烧光，便不会再进行第二、三次执拾，这样自然能做到人流分流，对居民和协助的纪律部队人员都有好处。

此外，陈先生亦忧虑重返火灾现场对家人造成的情绪冲击，其太太是从火警单位中逃生，坦言「唔知点样面对」，也担心家中长者无法承受。他指，当局应考虑到居民身心状况，而非仅仅作出「冷冰冰」安排。

无损单位居民：3小时单程限制不切实际

居住在宏仁阁一个无损毁单位的居民Susan在同一节目表示，对当局安排「嬲到头顶出烟」。她指其单位早前经警方入内证实并无被爆窃，财物完好无缺，包括数十万日圆、手表、电话等都原封不动。她强调，单位内家私和物品都是珍藏，部分更是近期花费近4万元新购置的电视和沙发，直言住了40多年的家，不可能在3小时内以单程方式搬走。她明白部分物品现实上难以移走，但期望当局给予机会「尽搬」。

Susan质疑，当局为何不尝试联络电梯公司检查升降机是否可作有限度使用。她说「你又要逼我哋卖业权，卖咗意味我所有嘢都要重新嚟过。」作为退休人士，她直言没有能力再花一大笔钱去装修和购置物品，希望当局体谅他们并非「月入数十万的司长」，无法轻易「断舍离」，期望在单位没有损毁的情况下，能尽量将家中物品搬走。

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