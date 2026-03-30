宏福苑听证会︱居民于大火中失去父母：外界指控「贪得无厌」 我们「贪」的只是真相、公义

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（30日）举行第五日听证会。根据证人作供时间表，将有10名证人作供，包括7名宏福苑居民叶家驹、林燕明、罗德沛、苏晓峰、周志伟、黄盛勤及王惠琛。另外「宏泰消防工程有限公司」员工亦会作供，包括电工黄健华以及公司董事、工程师钟杰文。

另外，明日（31日）将由宏泰消防工程两名员工作供，当中包括今日未完成作供的「宏泰消防工程有限公司钟杰文，以及电工李俊贤；至于负责屋苑管理的置邦兴业亦有5名员工作供。

宏福苑听证会︱3月30日聆讯重点：

宏泰消防电工去年11月发现8座消防加压泵总电源已被关闭，认曾觉奇怪但无通报消防处。

有居民指消防喉一度未能射水，逃生过程警钟全程无响，顾问公司偏坦建筑公司，法团选举「好似配咗票咁。」

有宏泰阁居民指，当日是妻子发现宏昌阁起火，唤醒他着他下楼察看火势。他下楼后，妻子已失联，最终后者葬身火场。

有居民指曾被拒绝进入业主大会场地，每有重要议案总有多张「陌生面孔」出现，点票前夕突然有大量授权票入箱。

拍门提醒居民逃生，最终自身死于火场的街坊叶太，有居民忆起其最后一面，在走廊继续提醒大家逃生。

会场于上午11时许，突然有火警钟响起，现场暂时疏散，听证会中止约20分钟。

有居民作供时，批评政府部门只为现有制度辩护，无人主动承担责任，形容是对居民二次伤害。

宏福苑听证会︱宏泰电工: 发现消防装置被关闭 管理处无展示消防处通知书

【17:09】代表委员会的大律师李澍桓于听证会续问，由4月7日至11月26日期间，消防处有否曾接触钟杰文，了解为何关闭消防装备，钟回应「冇」。问及是否有人曾就年检问题提出怀疑，钟同样回答「冇」。

【17:02】「宏泰消防工程有限公司」董事、工程师钟杰文表示，自己在2013年成为董事，除了日常处理消防装备工程之外，亦要应对客户的报价的工作。

代表独立委员会的大律师李澍桓在听证会中提问，指出宏泰自2016年起一直为宏福苑提供消防装备的年检服务，持续至2025年，惟独2024年并无进行。李澍桓问：「有冇啲咩原因，你哋2024年冇做？」

钟回应称：「其实2024年我哋畀咗个报价佢，但系我冇收到佢签返嚟。」他续指，直至2025年3月，工程主任才将一份已签回的报价单发给他，显示2024年的服务已经获批。钟杰文强调：「我话我冇见过，我唔认㗎。」

李澍桓在听证会上披露了一份FS251的消防表格成为，FS251表格分为三个方格，对应三个部分。第一部分仅限于年检时填写，内容包括系统类型、检查位置及状况评述。

至于第三部分，钟杰文表示，该部分用于列明在大厦内发现已损坏的零件或装备。被问及消防处对第三部分所列事项的跟进时限时，钟杰文指出，消防处要求尽快处理，「基本上系越快越好」，否则据其所知会违反第95章（b）条规定。

【17:03】「宏泰消防工程有限公司」（Victory Fire）的电工黄健华在代表独立委员会的资深大律师李澍桓的盘问下表示，「宏泰消防」于去年3月24日至26日，曾为宏福苑的8座大厦的主动消防设备作年检，包括检查消防栓/喉辘、扲手、天面的消防水缸、消防上水泵及消防加压泵等。

其中，黄健华解释了各个装置的用途，包括地下一般泵房内的消防上水泵，是用作天面水缸水位下降时，自动注水；消防加压泵房内的消防加压泵是用作火警发生时，为消防人员加压水流用作灌救。其中，消防加压泵的面板，同时影响加压泵及消防警钟。

「宏泰消防工程有限公司」（Victory Fire）的电工黄健华。

「宏泰消防工程有限公司」董事、工程师钟杰文。

黄健华表示，3月年检曾检查天面水缸，并无发现水缸有问题，不同意当时发现李澍桓所说的，有其他口供指出「9月天面水缸的问题」。李澍桓展示黄健华于3月24日就宏仁阁年检亲自填写的消防核对表，显示消防喉辘的主体或配件等有损坏。

黄健华同意，自己于去年11月19日来到宏福苑，就有关的消防设备进行维修。其中，他及另一位「宏泰消防」电工同事李俊贤，需要更换损坏的扲手。他指，由于涉及触电风险，更换扲手时，须要关闭消防加压泵房的消防加压泵面板总电源，而关总电源除了会关闭加压泵亦关闭消防警钟。

黄健华强调，因维修工程而短时间关闭消防加压泵总电源，毋须通知消防处，只有关闭系统超过24小时或过夜，才需要向消防处存入「消防装置关闭通知书」，俗称「挂牌」。不过，黄健华续强调，当同事李俊贤进入8座消防加压泵房后，发现8座的消防加压泵总电源，本身都已被其他人关闭。李澍桓展示whatsapp群组纪录显示，李俊贤有向公司报备，8座的消防加压泵总电源本身已被关闭。

黄健华称，自己虽然不在WhatsApp群组，但李俊贤当日亦亲口告知他，8座加压泵总制被关一事，而他也随即前往了其中三座大厦的一般泵房，发现消防上水泵亦被关上。另外，黄健华称上司钟杰文曾与他通话，并吩咐他就8座大厦的加压泵总制被关一事，询问管理处。

黄健华指，自己于11月19日当日查询屋苑管理处郑小姐，对方表示由于大厦正在进行工程，由另一个合资格消防装置承办商关闭了有关电源。他称，自己当时有询问对方有没有「挂牌」，对方说有，自己亦曾询问对方拿取有关「挂牌」文件，惟对方并无展示。

代表政府的资深大律师孙靖干，及代表管理公司置邦兴业有限公司的资深大律师许伟强均先后针对19日黄健华与郑小姐的对话进行盘问。黄健华承认，他在对话中没有询问郑小姐拿取另一间承办商，即「中华建设」的资料，亦在知道有关装置很可能会关闭超过24小时的情况下，无打算自己向消防处「挂牌」。不过，黄健华亦在代表宏泰消防工程有限公司的大律师林乐夫引导下，表明「挂牌」表格需要列明装置关闭日期，「宏泰消防」不清楚关闭时间，因此无法代为「挂牌」。

黄健华亦在李澍桓的盘问下承认，他们在19日完成有关更换装置零件的工程后，由于总电源被关上，无法进行测试，承认工作尚未完成，自己并冇向管理处提出开启电源或提出作出测试的日期，亦承认在未经测试的情况下，即使火灾当日总电源通电，亦不能确保有关经过替换的装置运作正常。他指，有关泵房的门上锁，锁匙在管理处手上。

黄健华又同意，自己在11月26日起火当日，按上司钟杰文要求在傍晚到达宏福苑现场提供支援。他同意，当时有再问管理处郑小姐拿取「挂牌」文件，但对方依然未能提供。对于李澍桓疑惑既然有关总电源被关闭「唔关victory fire事」，又为何要求索取有关文件，他指原因纯粹是为作求证。

黄健华亦同意，一般而言，维修大厦天面水缸，无需关闭消防加压泵总电源，只需个别关闭面板有关水泵的按钮开关，让消防警钟继续正常运作。他同意曾就此事觉得奇怪，亦层与同事及上司讨论此事，但最后因为管理处表明是由另一间合资格消防设备承办商关闭，认为对方「应该知道自己闩咗啲乜嘢。」

宏福苑听证会︱居民否认「贪得无厌」：贪的只是真相、公义

【14:40】居住宏建阁1807的王惠琛忆述火灾当日下午约3时正，太太在房间内听到声音，起初以为是工程废料倾倒的声音，其后见到10至12楼位置有火舌冒出，且有大量火屑（火屎）随风四散。夫妇二人随即决定落街察看。

王指，约3时10分，当他们步出门口，已见有消防员在宏建阁楼下准备开喉灌救，但喉管迟迟未有水射出。他眼见火势越烧越烈，并拍下影片记录，短短一至两分钟内，火焰已由低层直窜上顶楼。至约3时20分，他指现场风向有所转变，火势迅速由宏昌阁蔓延至宏泰阁，部分火舌更烧至宏建阁。此时，宏建阁楼下的消防喉才成功喷水射向高层火场。

他特别提到，在整个逃生及疏散过程中，大厦的火警钟从未响起。当时大堂有大量逃生的居民，管理喷迅速打开所有大门，消防员亦随后进入他们所住的大厦进行救援。

王惠琛指，大维修期间曾参加解说会，当时提到会分3期做大维修，先做一座再做其他。至于封窗工作，他指宏业曾有人拿取一块灰色的铝塑板样本，惟最后变成发泡胶封窗。他亦指，棚网在台风后有作更换，颜色不但有所不同，且认为是有技巧地只修补中间一段，范围由5至6楼，并非从头到尾全部修补。

王惠琛认为事故暴露了多个深层问题，当中顾问公司存在偏袒建筑公司的倾向，未能中立履行监督职责。 此外，他亦关注业主立案法团选举中，有数名委员的票数极为接近，情况「好似配咗票咁。」

居住宏建阁1807的王惠琛指顾问公司存在偏袒建筑公司，法团选举数名委员票数极接近，形容情况「好似配左票咁。」

【13:40】宏昌阁207室居民周志伟作供表示，起火当日自己及妻子二人在家，记得首先是妻子指「个天好红」，他打开窗户，见到火吞及棚网杂物满天飞。周先生于14：50至14：55分前后，打电话向管理处投诉工人外墙工作致杂物「周围飞」，对方反指是发生火警，他责备对方既然是火警为何火警钟没有响，对方没有回应。其后，他先发现厕所的窗户因为封窗发泡胶起火而被烧破，火势攻入单位，他一度尝试用花洒水扑救失败，加上厨房的窗户随后同样破裂，妻子拉着他马上仓皇逃生，连银包锁匙亦没有携带，只带了毛巾便出门逃生。

周生忆述，出门后走廊已有浓烟，夫妻二人用毛巾揞口鼻，亦难以呼吸，朝著203、204单位附近的楼梯前进。期间二人沿途拍门喊「火烛」但都没有人应门，至203的年轻住户李先生开门，让二人进屋避难。他指，众人在203号单位逗留了数小时之久，期间李先生一度十分惊恐，通过电话向妻子留下遗言，周先生安慰并表示「二楼爬落去都唔死得」，同时提出把窗花拆掉以方便逃生。随著火势逐渐蔓延至3号单位，众人亦多次通过拍窗、电筒照射，及大喊救命等方式求救，最终获消防员发现，并通过「长臂猿」升降台逃出生天。

周先生表示，是次大维修最一开始的方案是分三期进行，不明白为什么全部所有大厦都搭建了棚架，最后导致「火烧连环船」，「搭咗棚又唔够工人做嘢㖞，个棚摆咗喺度，佢哋喺另一边做嘢。」他认为如果工程分三期，为何棚架不是错开搭建，即使起火，波及程度也不会这么大。他又指控外墙工人的纸皮石纸皮胡乱弃置，尤其是高层的垃圾经常掉落低层，致天井的垃圾堆成小山，垃圾除了纸皮石产生的纸皮废料，亦包括工人的饭盒餐具及水等。

周生续指控管理处，指火警钟不响影响甚大，提及同层邻居有4人丧生，包括一名任职保安，起火时相信正在睡觉的女邻居，以及行动不便的长者等。他又指控新法团人士在当选前后差别大，在任期间不听居民意见，认为有一定责任。

宏昌阁居民周志伟，与妻子于火灾中幸获邻居收留，逃出生天。

【13:17】杜淦堃指，叶家驹的妻子在火灾期间致力协助居民逃生，四处拍门提示，最终丧生。叶家驹表示，太太当日拍门通知邻居逃生，形容「拍门只是很普通、作为隔篱邻舍应有举动，是很简单、一般人也会做的动作」。

【13:11】居于宏建阁2108室的住户黄盛勤表示，他自1998年起居住上址，曾对大厦多年来的维修及管理问题表示不满。他透露，其太太于2024年底曾在住所内发现烟头，曾向管理处反映，但对方虽口头答应跟进，但未有下文。此外，他亦关注后楼梯「生口位」的问题，发现相关位置疑似曾被更换为木板，质疑存在安全隐患。

黄盛勤亦忆述火警当日的情况，指事发时听到嘈杂声，起初以为是搬运物品的声音，其后闻到浓烈的烧胶味。他在下午3时14分曾两度致电管理处，惟电话未能接通。

他提到，自己经后楼梯逃生，当时佩戴了口罩，逃生初期未见浓烟，过程尚算顺利，惟事后发现整个口罩已被熏黑。他估计自己约于4时10分离开住所，并于4时20分到达广福，致电儿子报平安。他期望政府正视大厦的消防及管理问题，避免同类事件再次发生。

黄盛勤表示，在大维修方面，当他知道3.3亿元获通过后，最初分三期大维修，但突然全部楼宇搭棚，形容「火烛就火烧连环船」，如果分三期处理就不会导致这样。

【13:01】委员会主席陆启康表示，相信很多人会为宏福苑居民鼓掌赞扬，当中包括面对家人离世的心情，希望他节哀顺变。

【12:47】居于宏志阁604室的苏晓峰表示，其年迈父母同在此次大火中离世，居于宏昌阁2701室。苏晓峰表示，自1984至1985年起与父母同住宏福苑，婚后才迁至宏志阁。他回忆，在大维修期间，他从早期便担忧工人使用发泡胶封闭窗户存在易燃风险，其后又关注到棚架围网同样有安全隐患。他更提到：「爸爸80几岁都知棚网会易燃。」

苏晓峰指出，他曾就发泡胶封窗的问题致电消防处查询，并建议改用中空板等较为安全的材料。惟消防处人员回复指，消防条例并无具体规定如何封窗，建议他向屋宇署进一步查询。

苏晓峰表示，在首日聆讯中听到父母的录音时，情绪深受触动。他直言难以想像父母当时是何等无助，并指他们已经非常勇敢。苏提到，当得悉消防员何伟豪为协助 其父母而英勇殉职时，内心感到无比难过。他形容消防员的行为：「当所有人走出火场的时候，消防员却冲入火场」，形容是「百分百真英雄」。

苏晓峰指，对于外界有声音指责他们「贪得无厌」，他强调：「我哋贪嘅系真相、公义。」他坦言过去几个月是自己人生中最艰难的日子，可能会有创伤后遗症，呼吁居民不要将自己封闭起来，要多与人倾诉。

宏志阁居民苏晓峰。其居于宏昌阁的父母于大火中死亡。

宏福苑听证会︱居民斥部门只为现有制度辩护 对居民二次伤害

【12:00】聆听继续进行。宏泰阁2008室罗德沛作供指出，起火当日自己于下午2时52分离开单位落楼，离开大厦后行近到垃圾站位置后，听到宏昌阁传来声响，转头望见后方的宏昌阁低层起火，而且短短10分钟后火势便由低层烧至10几20楼。他形容，棚网一直烧一路向上蔓延，没有停止，然后火舌由宏昌阁飘往宏泰阁，期间完全没有警钟或疏散，只有消防车声响及部分保安「叫人走」。

罗先生表示，早在去年4月，他收到由管理处及法团联合发出的消防装置关闭通告，他当时曾就此事向管理处查询，对方声称由于工程原因，要暂时关闭有关装置。罗生当时以为只是临时措施，并不知道原来火警钟等装置被关闭半年之久，也供称管理处之后亦没有再发通告通知他，关闭装置的时长被多次延期。另外，有晨运习惯的他也表示，多次见到宏昌阁楼下有大堆烟头，形容是「从来冇少过，投诉都冇用。」

罗先生控诉业主法团及管理公司知情不报，称对方明知棚网及发泡胶易燃，但仍然在没有通知业主，没有通过业主投票的情况下，擅自单方面为业主作出选择，形容是「铺了一条死亡之路」。他又指摘多个政府部门在今次听证会上，只为现有制度辩护，但无人主动承担责任，直斥「有人弄虚作假，及各部门之间政令不通达，系对居民二次伤害。」代表独立委员会的资深大律师杜淦堃表示理解罗先生的意思，但表明目前仍要听取更多证词后，方能厘清责任，但承诺一定会追查到底。

【11:55】现场可重新进入。

【11:35】听证会期间有火警钟响起，现场保安人员一度要求在场人士疏散离开。委员会主席陆启康离开现场，指：「我哋出嚟睇吓发生咩事，其他嘢稍后再回应。」

宏福苑听证会︱叶太舍己救5命 街坊忆最后一面：于走廊提大家「真系要先执定嘢」

【11:30】宏泰阁1703居民林燕明作供表示，起火当日她在家听见走廊有声响，打开家门后见1701邻居叶太与1704的邻居在走廊对话，首次从叶太口中听见疑似发生火警。林女士先回家打开窗张望，惟因视野被遮盖看不见火光，不过嗅到有少许烟味。她折返走廊后再次见到叶太，叶太告诉她，依目前情况真的要先「执定嘢」，她遂回家抱著狗只准备离开，这亦是她最后一次见到叶太。

林女士带狗只再次出门时，已不见叶太踪影，她以为叶太已先一步逃生，便直接与狗只进入楼梯下楼逃生。期间，她发现逃生梯的楼层号码被人用白漆涂掉，她下楼时无法确定所在楼层。与狗只来到大堂前，她仍是对起火半信半疑，但对地下大堂后见到宏昌阁起大火，且传来浓烟，她一度想回到宏泰阁内避烟，但被街坊阻止，最后与地下的街坊一同经垃圾房通道逃到安全地方。

林女士指出，自己每日早上6、7时都会溜狗，每每经过宏昌阁时都会见到有工人吸烟，且有大批烟头弃置在棚架及棚网附近，她本人亦曾向管理署的意见箱投诉吸烟问题，但情况没有改善。她在作供的最后，衷心感谢叶太及其家人，直指「叶太作为一个咁善良，咁好嘅人，唔应该有此遭遇。」她希望委员会能还原真相，还叶太及其他居民公道。

宏福苑听证会︱居民：曾被拒进入业主大会 应负责的人不断推卸责任

【11:15】叶家驹又指，太太是一名持家有道的人。他提到独立委员会的大律师在开案陈词中指出，真相似乎慢慢浮现。他称虽然隐约见到真相，但强调不仅希望得知真相，更希望事件有一个交代，让所有宏福苑的居民得到应有的交代，还他们一个公义。

叶家驹透露，听到街坊不停自责时，自己也感到做得不够好：「如果早一两分钟打给太太，可能无事。」他认为应该要负责的人不断推卸责任，同时向当日前线人员致敬。

他形容168条人命的代价实在太多，对于政府代表律师在开案陈词中所提及的「一贯做法」，他提出批评。他指公务员「唔行多一步，无发挥功能，侮辱职责专业」，认为火灾是由一连串疏忽所导致，当中涉及「少做少错，唔做唔错」的作风。他期望最终能如特首李家超所言，让要负责者「负责到底」。

叶家驹在作供尾声时表示，期望独立委员会能找出真相和「还公义」。他指出宏福苑不少居民自责「做得唔够好，但「要负责任嘅（人）尽办法唔负责」。他强调公务员不应只是「做完件事」，而是要「做好件事」。

【11:05】叶家驹指，曾遭拒绝进入业主大会。他指出，当时大批街坊被拦在社区会堂外，无法入内，现场人群鼓噪，不满为何被禁止进入。他同时留意到，会堂内出现不少陌生面孔，看似并非当区街坊。叶家驹表示，每当处理较重要议案时，类似情况便时有发生。

叶家驹又指，一般业主需以身份证登记投票，而使用授权票者则另设队伍领取选票。但在投票期间，管理公司置邦的职员竟要求他手持一个透明箱，让在场人士将票投入。他续称，待现场人士投票完毕、准备点票之际，有人突然将一大叠授权票放入箱中，数量极多。他亦声称见到现场大部分人完成投票后，职员将票箱移至台前准备点票时，才将一叠选票投入箱中。

宏泰阁居民火中丧妻 自责做得不够好

【10:55】居住于宏泰阁1701单位的叶家驹作供，忆述当日他在午睡期间，其妻子发现宏昌阁起火，遂唤醒他着他下楼察看火势。

叶家驹表示，他乘搭升降机下楼时，并未听到火警钟声。离开升降机后，他遇见一名女警，对方当时对他说：「我已经报上去，你放心。」然而，叶先生语带哽咽，指大火中失去妻子，期间一度落泪。

他描述现场所见，形容「啲火四围着」，宏昌阁火势非常猛烈，有火屑四处飞弹，整座楼宇陷入一片火海。他回忆当时的火势约有4至5层楼高，他曾叮嘱妻子「唔好落嚟」。其后，他多次致电妻子，拨打了超过十个电话，最终只听到「你所打嘅电话暂时未能接通」的讯息。

代表独立委员会的资深大律师杜淦堃展示了一张照片，可见宏泰阁1701单位的厕所内有一支烟头。叶家驹对此表示，该烟头「应该唔会系我哋香港人会食」。

叶家驹又表示，超强台风「桦加沙」吹袭香港后，发现棚架上的网颜色出现变化。以往无法清晰看到户外景色，换上的棚网则能够清楚透视。他曾于工程会议上向宏业的Gordon展示照片，指出新旧棚网之间的差异，但对方「笑笑口，未有作出回应。」

记者：黄子龙、赵克平

摄影：陈浩元