宏福苑听证会︱宏泰阁居民火中丧妻 哽咽作供：系佢发现起火叫我落楼睇睇 自责叮嘱对方「唔好落嚟」︱持续更新

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（30日）举行第五日听证会。根据证人作供时间表，将有10名证人作供，包括7名宏福苑居民叶家驹、林燕明、罗德沛、苏晓峰、周志伟、黄盛勤及王惠琛。另外3名「宏泰消防工程有限公司」员工亦会作供，包括2名电工黄健华和李俊贤，以及公司董事、工程师钟杰文。

【10:55】居住于宏泰阁1701单位的叶家驹作供，忆述当日他在午睡期间，其妻子发现宏昌阁起火，遂唤醒他着他下楼察看火势。

叶家驹表示，他乘搭升降机下楼时，并未听到火警钟声。离开升降机后，他遇见一名女警，对方当时对他说：「我已经报上去，你放心。」然而，叶先生语带哽咽，指大火中失去妻子，期间一度落泪。

他描述现场所见，形容「啲火四围着」，宏昌阁火势非常猛烈，有火屑四处飞弹，整座楼宇陷入一片火海。他回忆当时的火势约有4至5层楼高，他曾叮嘱妻子「唔好落嚟」。其后，他多次致电妻子，拨打了超过十个电话，最终只听到「你所打嘅电话暂时未能接通」的讯息。

代表独立委员会的资深大律师杜淦堃展示了一张照片，可见宏泰阁1701单位的厕所内有一支烟头。叶家驹对此表示，该烟头「应该唔会系我哋香港人会食」。

叶家驹又表示，超强台风「桦加沙」吹袭香港后，发现棚架上的网颜色出现变化。以往无法清晰看到户外景色，换上的棚网则能够清楚透视。他曾于工程会议上向宏业的Gordon展示照片，指出新旧棚网之间的差异，但对方「笑笑口，未有作出回应。」

记者：黄子龙、赵克平