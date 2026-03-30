Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑听证会︱宏泰阁居民火中丧妻 哽咽作供：系佢发现起火叫我落楼睇睇 自责叮嘱对方「唔好落嚟」︱持续更新

社会
更新时间：09:55 2026-03-30 HKT
发布时间：09:55 2026-03-30 HKT

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（30日）举行第五日听证会。根据证人作供时间表，将有10名证人作供，包括7名宏福苑居民叶家驹、林燕明、罗德沛、苏晓峰、周志伟、黄盛勤及王惠琛。另外3名「宏泰消防工程有限公司」员工亦会作供，包括2名电工黄健华和李俊贤，以及公司董事、工程师钟杰文。

【10:55】居住于宏泰阁1701单位的叶家驹作供，忆述当日他在午睡期间，其妻子发现宏昌阁起火，遂唤醒他着他下楼察看火势。

叶家驹表示，他乘搭升降机下楼时，并未听到火警钟声。离开升降机后，他遇见一名女警，对方当时对他说：「我已经报上去，你放心。」然而，叶先生语带哽咽，指大火中失去妻子，期间一度落泪。

他描述现场所见，形容「啲火四围着」，宏昌阁火势非常猛烈，有火屑四处飞弹，整座楼宇陷入一片火海。他回忆当时的火势约有4至5层楼高，他曾叮嘱妻子「唔好落嚟」。其后，他多次致电妻子，拨打了超过十个电话，最终只听到「你所打嘅电话暂时未能接通」的讯息。

代表独立委员会的资深大律师杜淦堃展示了一张照片，可见宏泰阁1701单位的厕所内有一支烟头。叶家驹对此表示，该烟头「应该唔会系我哋香港人会食」。

叶家驹又表示，超强台风「桦加沙」吹袭香港后，发现棚架上的网颜色出现变化。以往无法清晰看到户外景色，换上的棚网则能够清楚透视。他曾于工程会议上向宏业的Gordon展示照片，指出新旧棚网之间的差异，但对方「笑笑口，未有作出回应。」

记者：黄子龙、赵克平

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
国务院任命谢小华为政制及内地事务局局长 曾任环境及生态局常秘 特首李家超早上见传媒
国务院任命谢小华为政制及内地事务局局长 接替曾国衞 曾任环境局常秘
政情
1小时前
近日天气持续不稳定。蔡楚辉摄
天文台上午10时发出黄色暴雨警告 未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响
社会
1小时前
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
饮食
2026-03-29 11:00 HKT
02:59
星岛申诉王 | 回南天药材发霉生虫食用随时中毒 中医教保存秘诀：单靠雪柜大错特错
申诉热话
3小时前
四川九寨沟7级大地震后，首次拍下野生大熊猫活动影片。红星新闻
00:18
九寨沟7级地震︱2017年以来首拍野生大熊猫栈道漫步 工作人员：2至3岁︱有片
即时中国
13小时前
李丽珍为养家宽衣解带挑战三级片 公开与家人不相往来真相 罕谈与许愿婚姻暗示有人爱计算
李丽珍为养家宽衣解带挑战三级片 公开与家人不相往来真相 罕谈与许愿婚姻暗示有人爱计算
影视圈
2026-03-29 09:00 HKT
Happy伯现身打破失联传闻 VIP位睇屯门娜娜扭腰趷箩 娜娜老公同场欣赏辣舞晒「三代同堂」照
Happy伯现身打破失联传闻 VIP位睇屯门娜娜扭腰趷箩 娜娜老公同场欣赏辣舞晒「三代同堂」照
影视圈
15小时前
港铁新列车Q-train荃湾线投入服务 逾百铁路迷见证 今日运作大致畅顺
突发
21小时前
粉岭屋邨茶记惊现$14,888天价围餐！叹龙虾/羊架/鲍鱼 网民被贵价震慑 负责人亲解1原因唔愁冇客
粉岭屋邨茶记惊现$14,888天价围餐！叹龙虾/羊架/鲍鱼 网民被贵价震慑 负责人亲解1原因唔愁冇客
饮食
20小时前
李小龙遗孀莲达西雅图罕现身 81岁气质优雅一举动现健康隐忧 丧夫丧子曾两度再婚
李小龙遗孀莲达西雅图罕现身  81岁气质优雅一举动现健康隐忧  丧夫丧子曾两度再婚
影视圈
2小时前