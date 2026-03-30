打击围标︱廉署与警方采联合行动 打击黑社会渗透楼宇维修贪污 共拘42人

廉政公署指，自去年中起陆续接获市民贪污投诉，剑指一间工程顾问公司涉嫌透过贪污贿赂，于不同屋苑协助工程承办商取得楼宇维修工程合约。经详细情报分析及深入调查后，发现该工程顾问公司涉嫌先以不合理低价进场，获取不同屋苑的楼宇维修工程顾问合约，其后怀疑透过与其有关联的黑社会人士充当中间人，以贪污手段意图操控工程招标程序，协助承办商在个别屋苑获取大额工程合约。

廉署指，与警方策划部署联合行动，上星期一连两日（3月26日及27日）采取代号为「剑鞘」的执法行动，联手打击黑社会以贪污不法手段渗透楼宇维修工程，并扫荡由相关黑社会操控的非法场所。

涉透过黑社会成员 意图操控工程招标程序

调查发现涉案工程顾问公司涉嫌于2025年中获得新界区一个租者置其屋计划屋邨的大维修工程顾问合约。该工程合约估算逾1.6亿元，而工程顾问公司以远低于合理水平的价格（即合约金额0.5%），取得该工程的顾问合约。廉署怀疑工程顾问公司其后透过黑社会成员，暗中联系有意投标的工程承办商，以行贿受贿方式，意图操控工程招标程序。由于相关招标工作仍在筹备，廉署相信是次执法行动已及早阻止有关贪污勾当，成功堵截黑社会染指该屋苑的大维修工程。

另外，该工程顾问公司于2022年获得港岛区一座单幢住宅大厦的大维修工程的顾问合约。一间工程承办商后来以2,000万元获取该项大维修工程。廉署调查发现，该工程承办商有多笔总额达数百万元的不寻常支出。该工程顾问公司的注册检验人员则涉嫌没有履行检验职责而签署建筑物检验报告。由于该工程已经展开，基于安全考虑，廉署已将事件转介屋宇署跟进检视。

廉署与警方策划部署联合行动。

游说各业主以高于市价约一倍价格 将消防工程合约判予该公司

该工程顾问公司又涉嫌与九龙区一座单幢住宅大厦的物业管理公司董事，从一名工程公司东主收贿，于2026年初游说各业主以高于市价约一倍价格，即约140万元，将消防安全改善工程合约判授予该工程公司。由于合约尚未批出，廉署相信行动已阻截相关不法勾当。

廉署在行动中拘捕10名男子，年龄介乎28岁至61岁，包括该间工程顾问公司的东主及注册检验人员、多名有黑社会背景的中间人、两间工程承办商的东主及一间物业管理公司的董事。

廉署人员又根据法庭手令搜查22个地点，包括涉案工程顾问公司及工程承办商的办公室，以及涉案人士的住所等，并检走大量证物，包括与楼宇维修工程相关文件，以及银行和会计纪录等。廉署连日检视有关文件，初步发现涉案公司怀疑有不少帐目造假的情况，用以掩饰不寻常收入及支出。

在廉署进行拘捕后，警方随即迅速搜查新界区多个相信由上述有黑社会背景人士操控的不法场所，并成功捣破两个非法麻雀档及一个百家乐赌档，并拘捕32人，分别为14男18女，年龄介乎30岁至75岁，罪名包括「营办赌博场所」及「在赌场以外任何场所进行赌博」。

「剑鞘」行动后，廉署已主动联络涉案屋苑及大厦的相关持份者，提醒他们在跟进涉案工程时需留意的贪污风险。

廉署发言人表示：「廉署一直密切关注楼宇管理及维修的贪污情况，并会继续与警方及其他政府部门和监管机构保持紧密合作，因应合适个案及早介入，全力打击及堵截楼宇维修工程中潜在及可能涉及的贪污及其他不法行为。『剑鞘』行动中两项总值逾1.6亿元的工程尚未批出。相关贪污调查仍在进行，廉署不排除再有进一步执法行动。」

警方发言人表示：「警方高度重视有不法分子涉嫌利用非法手段干预楼宇维修工程，并会严正追究任何违法行为。警方重申，打击三合会活动为警方首要行动项目之一，警方绝不容许任何非法、暴力或三合会的活动在社会上发生，并会联同廉署和其他相关执法部门继续大力打击相关的犯罪行为及其收入来源。」

廉署呼吁公众以及楼宇管理及维修相关业内人士，如怀疑任何贪污行为，应立即向廉署举报。