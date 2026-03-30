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天文台上午10时发出黄色暴雨警告 未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响

社会
更新时间：09:55 2026-03-30 HKT
发布时间：09:55 2026-03-30 HKT

天文台今早表示，位于广东西部的雷雨区正向东移动，并预料会在未来两三小时逐渐影响本港，中午前后部分地区雨势较大及有几阵狂风雷暴。市民请留意天气变化。其后天文台再于上午9时25分表示，未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响，市民应提高警觉；另外预料有猛烈阵风吹袭香港。

天文台其后于上午10时发出黄色暴雨警告。

天气︱明日稍后天气不稳定 随后两三日仍有几阵骤雨

一股潮湿的偏南气流正影响广东沿岸。此外，一道低压槽正影响华中。本港地区今日天气预测，大致多云，有几阵骤雨。早上部分时间有阳光。稍后局部地区有雷暴。日间炎热，市区最高气温约28度，新界再高一两度。吹和缓偏南风，高地风势清劲。

展望明日稍后天气不稳定，随后两三日仍有几阵骤雨，短暂时间有阳光。

一道低压槽会在今明两日靠近广东沿岸，该区有骤雨及雷暴。随著该低压槽减弱，本周中期华南沿岸天色较为明朗。预料另一道低压槽会在复活节及清明节假期为华南带来不稳定天气。

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