新闻追击│电动车税务优惠明结束 加上受油价上升影响 市民纷改买电动车 车行日售100辆

电动私家车「一换一」计划及首次登记税宽减5.85万元的安排将于明日结束，加上受中东局势影响，油价上升，吸引车主「压线」转购电动车。富利堡集团主席兼行政总裁黄毅力表示，昨日(29日)已售出逾百辆电动车，九成买家是燃油车车主，他们主要因为油价上升换车，预计今明两日每日可售出约100辆。有准买家指，油价上升令他换电动车的意欲大增，倘未能赶及「一换一」计划，则会继续用燃油车。



车行：几乎每10分钟卖一架





黄毅力向《星岛头条》表示，《财政预算案》公布至今约一个月，该公司售出逾千台电动车，销量是一般月份的7倍；而受油价飙升影响，近日不少客户更赶在一般电动私家车5.85万元首次登记税宽减结束前，买入税前车价20万元楼下电动车，「这批客户无需用『一换一』配额，不受配额费上升影响。他们觉得未来没有安全感，担心油价升到每公升40元，遂马上付钱买。简单来说，现在买电动车相对4月1日（后）买，最少节省约5.8万元。」

黄毅力透露，近日在展厅准备300辆现货，单周日已售出100辆，红磡展厅今晚更会开放至凌晨，「基本上每10分钟签一辆车。通常我们签车，一个客人可能2小时，最快都45分钟。现在客人来到很简单，付了钱、签名、选颜色，隔日就可以出牌。」







他续指，昨日约九成买家是燃油车车主，他们原本无计划转换电动车，但因中东局势导致油价急升，而赶在「死线」前换车。他又预料，油价高企下，电动车车主可于3年内透过节省油费回本，转用电动车的趋势不会在「一换一」计划后停止。



油价上升 每月油费开支增加约2000元



潘先生昨到车行看电动车，目标是20万元左右的SUV五人车，但心水车款已经售罄。他称，油价上升，每月油费开支增加约2000元，令他换车意欲大增。但他指，倘未能在计划限期内选购心仪车款，便会继续驾驶燃油车。

陆先生昨亦到车行选购电动车，同样心仪一款约20多万元的SUV五人车，「等了数小时后才有位（试车），可能太多人要买」。现时油价上升，每月油费支出由以往约3000元增至近4000元，「如果日日驾车，油费是一个大考虑」，故希望透过「一换一」计划换车，料节省逾10万元，「见到有不少其他客人即刻『扑锤』，看完车即场签约」。陆先生又称，充电设施不足亦是他换电动车的顾虑，例如屋苑只有数个「慢充」充电桩，有时更要轮候，不及燃油车入油方便。



反正都是买 当然要拿优惠



伍先生表示，已有计划将燃油车换成电动车，因此趁税务优惠结束前购买，「都便宜近6万元，反正都是买，当然要拿优惠。」他认为，电动车在操控、加速力方面表现理想，是大势所趋。」

有车行职员表示，车主「㓥车」需时，加上要向政府部门申请，故车主未必可赶及享有「一换一」税务优惠，只能享有逾5万元的基本宽减税务额。





税务优惠结束与中东局势形成连锁效应





中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培认为，税务优惠结束与中东局势形成连锁效应，刺激电动车近一个月销情上涨，「有机会令打算今年买电动车的朋友，都希望赶及3月31日前买到。要买电动车的人，都在这段时间买了。」他指，电动车保费较贵，二手车价浮动，充电桩亦未算普及，当失去税务优惠，市场或迎来寒冬，「有意购买电动车的车主，也可能观望电动车车厂会否减价。」

记者：何姵妤 萧博禧 曾伟龙

摄影：苏正谦

