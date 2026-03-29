Art Basel︱匡智会参展体现多元包容 林定国：将是香港艺术引以为傲特色

巴塞尔艺术展（Art Basel）3月25日至29日在湾仔会展举行，匡智会第三年参与展出，今年以「物润留声」为题。律政司司长林定国表示，由衷欣赏匡智会同学的作品，希望有更多人能够认识和欣赏，有信心他们的作品将会是香港艺术引以为傲的特色之一，亦会是香港好故事其中一个重要篇章。

林定国在社交台表示，「润物无声」意思是美好的事物静静地细水长流、潜移默化，但许多珍贵的人和事，终究难免会随着时日改变甚至消失。透过创作艺术作品，可以将记忆和印象记录下来，将瞬间化为永恒，相信是匡智会「物润留声」展览的创作缘起。

展现多元和包容

林定国指，继去年年初邀请匡智会的朋友到官邸参观并即席作画，以及年底在慈善拍卖购入他们的艺术灯箱，今日是他第三次欣赏他们的作品。展览由15位艺术家透过20幅艺术作品，讲述匡智会自1973年接管大埔松岭村匡智之家的历史，强调一个「家」的感觉。

作为国际艺术中心一年一度品牌和旗舰节目，Art Basel未来5年将继续以香港作为亚洲区唯一举办城市。林定国认为，匡智会同学的参与，表现出更加鲜明的多元化和包容性，令Art Basel在香港举办更有意思和有特色。「多元和包容，正正是一个地方成为真正国际城市非常关键的元素。」

林定国又指，由衷欣赏匡智会同学的作品，有特殊需要的朋友展示出极高的艺术天份当然令人惊叹，但有更深远的意义。第一，他们令其更加相信中国人「天生我才必有用」这句说话。我们有时可能会很在意自身一些不足或不幸的地方，但只要我们努力，一定会找到自己存在的价值，做到一些让自己引以为傲的事情。第二，他们的作品令他有很多反思，甚至令其感觉到有些惭愧，因为他们做到我们绝大部分成年人没有勇气、不敢做，或者已经忘记或者不愿意做的事，就是「百分百真情流露」。

林定国称，同学们的艺术作品，将他们对一些外间事物的感受毫无保留地表现出来，正因如此，他们的作品能够触动人心，「这亦是艺术创作的终极目标和最高境界。」