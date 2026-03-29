飞机限带两个「尿袋」︱旅游业界料够用 方保侨吁廉航设USB充电位 尿袋一情况下切勿再用

国际民航组织（ICAO）近期更新指引，限制乘客手提携带的外置充电器（俗称「尿袋」）数量不得超过两个。香港资讯科技商会荣誉会长方保侨认为，对于一般旅客而言，两个高容量（如20,000mAh）的「尿袋」在旅途中已相当足够。不过，现时不少「廉航」飞机上未设有USB充电位，方保侨期望廉航能与时并进，为乘客增设USB充电设备，提升竞争力。

方保侨冀廉航与时并进 设USB充电位

方保侨强调，限制「尿袋」数量的主要原因是近年因外置充电器引致的火灾事故频生，对航空安全构成极大威胁，直言「万呎高空一旦着火，后果不堪设想。」他解释，「尿袋」本身的品质与状态是火灾风险关键，例如 「尿袋」若曾被摔过或受撞击，即使外壳看似完好，内部电池也可能已「内伤」产生裂痕，电池一旦接触空气就会氧化，便有自燃、起火甚至爆炸风险。

尿袋跌过或有「内伤」 继续用有短路风险

此外，若「尿袋」充电口若因挤压或接触到金属物件（如锁匙、硬币）而导致短路，同样会瞬间产生高温，引发火警。至于使用劣质或没有安全认证的「尿袋」，其内部保护线路亦可能不足，增加短路风险。

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廉航USB充电位不足 旧式飞机充电慢

对于现时不少「廉航」飞机上未设有USB充电位，方保侨坦言会对乘客构成影响，他指即使部分传统航空公司或旧式飞机设有USB插口，其充电速度亦非常缓慢，甚至「边充边打机」电量会不升反跌。他补充说，部分较新型号的飞机已配备USB快充插口，甚至提供三脚插座，充电体验会较佳。

东瀛游禤国全：需要多于两个「尿袋」团友绝对不多

东瀛游执董禤国全表示，需要多于两个「尿袋」的客人绝对不多，加上旅客抵达当地酒店时已能充电，相信两个已能满足大部分团友的需要。反而，他认为飞行安全更加需要关注，而今次规定应该也不会对团友构成任何不便。

方保侨指部分较新型号的飞机已配备USB快充插口，甚至提供三脚插座，充电体验会较佳。

避免购买来历不明廉价充电器

为保障安全，方保侨建议消费者选购信誉品牌，例如应选择品质保证的知名品牌，避免在网上购买来历不明的廉价「尿袋」。他更指部分不明来历的「尿袋」可能被植入恶意程式，一旦连接手机，或会被盗取个人资料。

他又建议定期检查「尿袋」有否破损或异常膨胀。若「尿袋」曾遭严重撞击或摔跌，应立即停用并妥善回收，切勿继续使用。他分享个人经历，指即使是相机电池与硬币在口袋中亦曾因短路而出烟，提醒市民不能掉以轻心。

记者：陈俊豪