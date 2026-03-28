儿童医院6岁童气管插管连接头脱离未被即时发现 田北辰质疑涉PICU工作量超负荷

儿童医院今日( 28日 )公布发生的医疗事故，一名患有罕见病的6岁男童术后转入PICU，期间因气管插管连接头脱离，心脏停搏9分钟后才被护士发现。实政圆桌田北辰对事件表示高度关注，促请医管局尽快交代事发时儿童深切治疗部（PICU）的病人数目及最高可容纳的病人上限。

质疑双重监察下仍出现延误 情况极不理想

田北辰于社交平台发文，指呼吸机在连接头脱离后已发出警报及声响，理论上护士站亦应同步收到警报，质疑在双重监察下仍出现延误，情况极不理想。

他表示，PICU病人情况严重，一般护士对病人的比例应为1比1或1比2，但据其了解，事发时有护士正照顾另一位病人，以致未能及时发现警报。他引述消息指，当时儿童深切治疗部可能出现「overflow」（超出负荷），质疑是否因护士同时要照顾3至4名病人，导致分身不暇。

相关新闻:

医疗事故｜儿童医院6岁童被发现呼吸机喉管脱离后一度心脏骤停 医管局调查事件

田北辰强调，喉管连接头脱离的问题并非首次发生，医管局理应汲取教训，防止同类事件再现。他要求院方厘清事件属设备问题还是人为疏忽，若涉及系统性超负荷，根源分析委员会应一并检讨PICU及ICU的制度安排。