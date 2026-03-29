飞机限带「尿袋」｜民航处、机管局宣布即时实施新规定 国泰：以人员安全为首要考虑

全球航空安全规例再度收紧，矛头直指人手一个的「尿袋」（流动充电器）。国际民航组织（ICAO）3月27日颁布并实施全球统一新规定，明确限制每名乘客最多只能携带两个流动充电器登机，并严禁在飞行途中为充电器本身充电，以降低潜在的火警风险。国泰航空回应时表示，根据国际民航组织（ICAO）的最新指引，香港民航处对携带锂电池外置充电器（行动电源）实施进一步限制。

有关措施即时生效，并适用于所有国泰航空航班：

每位乘客最多只可携带两个外置充电器，并必须随身携带，不可放入寄舱行李。

不得在飞行途中任何时候使用外置充电器为装置充电。

任何超出规定数量的外置充电器将被香港国际机场的安检人员没收。

国泰建议乘客于出发前仔细检查随身行李内的物品，以免在机场遇到不便。

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国泰航空称所有决定均以顾客和机组人员的安全为首要考虑，将密切留意有关事宜的最新发展并落实规定。

香港快运航空由2026年3月29日香港时间00:00起将严格遵循ICAO 的相关规定。

香港快运 : 3.29起严格遵循相关规定

香港快运航空回应指，根据国际民航组织（ICAO）最新规定，每位乘客可携带最多两个锂电池外置充电器登机，同时不可在机上使用外置充电器。香港快运航空由2026年3月29日香港时间00:00起将严格遵循ICAO 的相关规定。

机管局表示，为应对锂电池外置充电器对航空安全带来的风险，国际民航组织公布了最新规定，限制每名乘客不得携带超过两件外置充电器，并禁止在航班上为外置充电器充电。即日起，所有从香港国际机场出发的乘客均须遵守相关规定。机管局指，如乘客需进一步资料或协助，请在出发前向航空公司联络。

因应国际民用航空组织发布有关航班乘客携带及于飞行期间使用锂电池外置充电器的最新规定，民航处亦于3月28日向在香港国际机场运作的航空公司发出通告，更新对所有由香港国际机场离港的乘客的相关要求及规管，新规定已即时正式实施。