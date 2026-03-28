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飞机限带「尿袋」｜国泰 : 已禁止在飞行途中使用充电器 将密切留意最新发展

社会
更新时间：20:42 2026-03-28 HKT
发布时间：20:42 2026-03-28 HKT

全球航空安全规例再度收紧，矛头直指人手一个的「尿袋」（流动充电器）。国际民航组织（ICAO）昨日（27日）颁布并实施全球统一新规定，明确限制每名乘客最多只能携带两个流动充电器登机，并严禁在飞行途中为充电器本身充电，以降低潜在的火警风险。国泰航空回应时表示，注意到国际民航组织（ICAO）最新公布的有关携带外置充电器（行动电源）的更新指引，旨在进一步提升航空安全。

国泰航空已实施与国际民航组织要求一致的措施

国泰航空已在所有航班实施大致与国际民航组织要求一致的措施，包括乘客不得在飞行途中任何时候使用外置充电器为手机和平板电脑等电子装置充电、不得在飞行途中任何时候使用座椅的供电插座为外置充电器充电、不得将外置充电器存放于寄舱行李或行李架，以及须将外置充电器稳妥存放在随身行李中，并放在前方座椅下。

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搭飞机「尿袋」｜国际民航组织新例 每人限带两个全程禁充电

国泰航空称所有决定均以顾客和机组人员的安全为首要考虑，将密切留意有关事宜的最新发展并落实规定。

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