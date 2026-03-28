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KK园区｜再多一名港男获救与家人团聚 形容过去数日「犹如经历电影恐怖情节」

社会
更新时间：17:07 2026-03-28 HKT
发布时间：17:07 2026-03-28 HKT

保安局今日（28日）表示，保安局专责小组早前接获一名港人在缅甸被禁锢从事非法工作的求助，该名港人获救后于昨日（27日）被送回泰国，在他的精神和身体状况良好后，专责小组随即安排他在当地与家属团聚。该名港人表示过去数日「犹如经历电影恐怖情节」，感谢小组成员亲身前往泰国营救他脱困；其家属亦对于能一家团圆感到欣喜，形容一家人上了宝贵一课，并赞扬营救行动迅速有效。专责小组成员会安排该名港人尽快回港，并会于返港后继续跟进调查其个案。

接获求助后，保安局随即与外交部驻香港特别行政区特派员公署、中国驻缅甸联邦共和国大使馆、中国驻泰王国大使馆、香港驻曼谷经济贸易办事处及泰国有关当局联系，并迅速展开联合营救行动。保安局政府保安事务主任陈宪钧亦马上率领来自保安局、香港警务处和入境事务处的专责小组成员于昨日抵达泰国跟进事件。

获救港人（左二）在当地与家属团聚。
获救港人（左二）在当地与家属团聚。
保安局专责小组与泰国国家警察中央调查局打击贩运人口部门的指挥官Vitthaya Sripasertpap（右四）会晤，商讨该名港人获救后的支援安排。政府新闻处图片
保安局专责小组与泰国国家警察中央调查局打击贩运人口部门的指挥官Vitthaya Sripasertpap（右四）会晤，商讨该名港人获救后的支援安排。政府新闻处图片
保安局专责小组与香港驻曼谷经济贸易办事处人员举行工作会议，了解当地最新情况。政府新闻处图片
保安局专责小组与香港驻曼谷经济贸易办事处人员举行工作会议，了解当地最新情况。政府新闻处图片
保安局专责小组再度救出一名被禁锢缅甸从事非法工作的港人。保安局fb
保安局专责小组再度救出一名被禁锢缅甸从事非法工作的港人。保安局fb

在泰国期间，专责小组与泰国国家警察中央调查局打击贩运人口部门的指挥官Vitthaya Sripasertpap会晤，商讨该名港人获救后的支援安排，并与中国驻泰王国大使馆人员会面，感谢大使馆持续跟进事件并为求助人及其家属提供适切及可行协助。此外，专责小组亦与驻曼谷经贸办人员举行工作会议，了解当地最新情况。

保安局感谢外交部驻香港特别行政区特派员公署、中国驻缅甸联邦共和国大使馆、中国驻泰王国大使馆、驻曼谷经贸办及泰国有关当局等多方就联合营救行动提供支援与协助，令是次行动得以迅速并顺利进行。

执法部门由2024年至今，共接获32宗涉及港人在东南亚国家声称被禁锢而无法离开当地的求助个案，除上述个案外，当中28人已回港及两人无需进一步协助及跟进。就余下一宗涉及在缅甸的求助个案，专责小组会继续致力跟进，为求助人及其家属提供适切意见和可行协助。

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