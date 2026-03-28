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六合彩｜头奖800万今晚搅珠 即睇4个最旺号码！

社会
更新时间：14:57 2026-03-28 HKT
发布时间：14:57 2026-03-28 HKT

第34期六合彩今晚（3月28日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。六合彩今晚9时15分截止售票。

根据过往50期资料，最多搅出的号目为28及37，各搅出15次；其次为6及2，分别搅出12次、11次。

第34期六合彩今晚（3月28日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。资料图片
第34期六合彩今晚（3月28日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。资料图片

10大最幸运投注站 士丹利街历来最旺

由1994年至2025年6月30日，十大最旺投注站分别是：

1.中环士丹利街赛马会投注站 

地址：中环士丹利街10-12号地下至三楼2号舖 

中头奖次数：47 

2.屯门市广场赛马会投注站 

地址：屯门市广场第三期地段277号地下 

中头奖次数：45 

3.荃湾青山道赛马会投注站 

地址：荃湾青山公路 300-350 号荃锦中心地下B2舖 

中头奖次数：41

4.尖沙咀汉口道赛马会投注站 

地址：尖沙咀汉口道39-41号麦仕维中心地下 

中头奖次数：41 

5.上环干诺道西赛马会投注站 

地址：上环干诺道西3号亿利商业大厦地下D – F及G1舖 

中头奖次数：40

6.观塘广场赛马会投注站 

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7.九龙湾德福赛马会投注站 

地址：九龙湾宏开道16号德福大厦一楼4号舖 

中头奖次数：35

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中头奖次数: 30

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