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沙岭数据园区动工 孙东：创科发展重要里程碑  将成为香港AI产业发展核心引擎

社会
更新时间：14:55 2026-03-28 HKT
发布时间：14:55 2026-03-28 HKT

润泽（香港）沙岭数据园区动工启动仪式，今（28日）在沙岭举行。创新科技及工业局局长孙东表示，沙岭数据园项目是香港创科发展的重要里程碑，亦是北部都会区从规划走向实施的关键一步，将成为香港AI产业发展核心引擎。

孙东致辞时指出，项目落地得益于天时、地利、人和。该项目位于港深口岸经济带枢纽，可与大湾区算力集群优势互补，成为香港AI产业发展核心引擎。

预计2029年投入运营  冀发挥示范效应

孙东指出，沙岭数据园预计2029年投入运营，届时将作为连接内地与国际的数据枢纽，为数据流通提供稳固基础设施，同时吸引海内外企业与创科人才集聚，推动人工智能产业发展，并对接国家「十五五」规划，支撑数字中国建设，以强大算力支撑各行业数据需求，促进数字经济与智慧城市发展。冀沙岭数据园发挥示范效应，带动本地创科生态蓬勃发展，为香港及国家的数字经济转型注入持续动力。

首3年料创造46亿港元经济产出

他又称，园区占地超11万平方米，总楼面面积25万平方米，该项目首三年投资达238亿港元，近九成规划为高端数据中心，预计2029年投入营运。建成后可提供每秒18万千万亿次浮点运算算力，大幅提升全港算力供应，首三年预计创造46亿港元经济产出，并带来180个技术岗位。

润泽智算科技集团总裁李笠致辞表示，沙岭项目实现「当月拿地、当月开工」，体现特区政府对创科发展的重视与高效服务。

记者：张琦

摄影：苏正谦

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