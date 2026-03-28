地盘禁烟｜拟9月实施 孙玉菡：若雇主做足防范措施 不会提出检控

政府计划在9月前实施地盘全面禁烟，目标涵盖所有新建及维修地盘。劳工及福利局局长孙玉菡表示，月底会正式向立法会事务委员会解释有关修例建议及做法，当局将修订三条附属法例，当中分别针对「个人」及「雇主」（承建商）分开两条附属法例。

外卖员及访客等亦受禁烟限制

孙玉菡指，修例出台后会说明禁烟的范围，包括法例上地盘的划界，在新法例下，任何在地盘范围内吸烟或管有已燃点烟草产品的人士，一经发现，执法人员可发出3,000元定额罚款告票。孙玉菡特别强调，规管对象是所有进入地盘范围的人，不仅限于工人，外卖员等访客亦受此限。对于承建商及分判商等「雇主」，法例将要求他们采取所有合理步骤，确保地盘内无人违规吸烟。若未能履行责任，最高可被罚款40万元。

大维修住宅范围将被豁免

他强调，若承建商已做足防范措施，但仍有工人偷偷吸烟，政府「没有理由去告那个雇主」。但若承建商疏于管理，执法人员有合理原因便会提出检控，最终由法庭裁决。法例生效后，劳工处的同事会在巡查地盘安全时，一并进行禁烟巡查，当中包括突击巡查。

至于禁烟范围，将包括棚架及外墙等地方，不过，考虑到私隐，大维修住宅范围将被豁免；但若是空置单位，只有装修工人出入，则会计入禁烟范围，所以条例会写得清楚，运作时很多具体细节仍要慢慢讲解，未来会加强宣传。

科技执法 无人机可作突击巡查

针对过往执法困难，孙玉菡表示修例后将赋予劳工处更有效的执法工具。除了传统的巡查，劳工处将更广泛地应用科技，包括利用无人机进行突击巡查。无人机能够从高空拍摄，更容易发现违规吸烟行为，以科技赋能执法工作。

葵涌天秤意外仍在调查 加强巡查确保安全

对于近日发生的葵涌地盘天秤倒塌事故，孙玉菡表示劳工处正全速调查，方向包括天秤的安装、检查程序、操作及负重有否符合规定。

他强调，现行守则已要求由专业人士负责检查及签核，当局会审视指引是否有优化空间。为此，劳工处将于短期内展开大型巡查行动，重点针对塔式起重机的操作安全，并会继续利用无人机辅助巡查，及早发现潜在风险。孙玉菡重申，绝不接受以「赶工」为由牺牲安全，一旦发现安全事故，会毫不犹豫发出暂时停工通知书，确保工人安全。

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