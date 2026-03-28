两蚊两折︱孙玉菡形容新措施仍是优惠安排  相信不会影响长者出行意欲

长者2元乘车优惠将于4月3日起调整为「两蚊两折」，即成人票价低于或等于10元，受惠人士可维持缴付2元车费，高于10元则缴付成人票价的两折，转乘车程同样适用。劳工及福利局长孙玉菡强调，有关措施须确保财政可持续性，及改善「长车短搭」问题，认为新措施仍是优惠安排，相信不会影响长者出行意欲。

为长者度身订造「搭车攻略」

孙玉菡今（28日）在电台节目表示，全港1.7万部八达通机完成系统更新及测试，受惠市民无需办理任何申请或更换手上的乐悠咭，届时可如常拍卡享用优惠。政府已透过电视广告、海报等多种渠道发放讯息。区议员、关爱队及长者中心的员工，亦有向长者解释新收费，并为他们度身订造「搭车攻略」，认为能收到预期效果，相信长者会精打细算。

孙玉菡解释，推行「两元两折」主要基于两大目的。首先是确保计划的「财政可持续性」。目前计划已有267万名受惠者，占总人口约三分之一，并预计5年后将增至300万人。现时六成巴士线收费在10元以下，四分之三的乐悠卡使用者都是乘搭10元以下巴士线，意味大多数长者都乘搭短途巴士。即使在新安排下，政府仍会负担约八成的票价，长者及残疾人士只需承担两成，仍然是相当优惠的安排。

料可改善「长车短搭」现象

他指，第二个目的则是改善「长车短搭」的现象。新制度下，短途乘搭长途车的费用将会增加，局方相信这能有效引导市民选择更合适的路线。而运输署已与巴士公司协调，将陆续推出更多设有「前段分段收费」的路线，增加短途客的选择，但需提醒长者下车时多拍一次卡以享回赠。

孙玉菡透露，本次系统调整的一次性行政费用约为6,000万元，由政府承担，八达通公司则分担约2,000多万元。他预计，新方案实施后，首个财政年度可为库房节省约5.5亿元。他强调，这是一个预期数字，未来每年政府会根据受惠人数变化、公共交通票价调整以及市民出行模式的改变，重新评估和计算开支。被问及10元的划线会否调整时，孙玉菡表示，「两元两折」是一个较长远的安排，希望维持其稳定性，不会轻易改动。

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