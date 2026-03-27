来片．一分钟话你知︱香港好味！软实力爆发 粤菜征服亚洲 香港米芝莲密度领先世界

「亚洲50最佳餐厅」2026结果出炉，香港顶尖粤菜食府「大班楼」及新派粤菜餐厅「永」包揽第一及第二名，香港的美食实力不只如此，翻开《香港澳门米芝莲指南》，香港有219间餐厅入选，77间夺星。若在中环划一个半径一公里的圆形，里面便藏著37间星级餐厅，加起来总共有57粒星。

世界上没有多少个地方有这样的密度，在这里只要步行10分钟，就能从一间三星法式餐厅走到一间米芝莲推荐的平民茶餐厅，美食是香港的软实力。

政府与旅发局主动出击，趁「亚洲50最佳餐厅」首度移师香港，促成40间国际与本地餐厅推出11场限定联乘飨宴，更制作「香港好味」美食指南，邀请全球媒体亲身走访，还与新西兰、南韩及东南亚人热综艺合作，让奶茶、豆腐花及瑞士鸡翼透过萤幕传遍世界。

香港成为美食之都，原因是香港低税，开业容易，食材亦零关税，新鲜食材即日送到。政府引入众多人才及资本投资者，旅客增长强劲，他们对精致餐饮有极高要求，香港也有不少中产，他们追求性价比，餐厅质素佳，自然吸引不少食客排队。

香港用美食说好自己故事，每一道菜也是连结，每一间餐厅，也是一个世界。