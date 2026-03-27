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宏福苑大火｜居民坚称定必上楼查看 死者家属 : 要同离世太太道别 要同间屋好好道别 !

社会
更新时间：19:48 2026-03-27 HKT
发布时间：19:48 2026-03-27 HKT

大埔宏福苑火灾造成168人死亡。政务司副司长卓永兴（27日）公布安排宏志阁以外的7座大厦居民，于4月20日至5月4日期间，分批返回单位执拾个人物品。宏泰阁是其中一座损毁最严重的大厦，居民叶先生接受《星岛头条》访问时表示，要上楼亲眼见证被损毁的家园「唔多唔少心理上都会激动」，但指无论如何都希望上楼看一下，与离世的太太道别，「会唔会再有下一轮畀我们返去嘅机会，我唔知道，但我会争取，争取每一次返去嘅机会，要同间屋好好道别。」他说很讽刺地，正常人面对这种情况，可能会想跟亡妻说「跟我走，我带你返屋企」，「但我只能同佢讲前半句，因为其实佢一直留喺屋企，我都唔知点带佢返屋企......」

太太于火灾中死亡  遗属:「所有同佢有关嘅嘢 我全部都会拿走。」

叶先生提到，自己在过去几个月一直有思考，当有一日自己能上楼回家，希望能带走甚么，最后得出自己未必会取回大型物品，主要可能想寻回一些值钱、具纪念价值，而最重要的是亲人的遗物，「其实最后结论好简单，所有同我太太有关嘅嘢，我全部都会拿走。」

宏昌阁居民邓先生认为，政府公布的上楼安排合理，指居民人数众多，自然是要分批上楼，又希望当局可以给予多一点上楼时间，「最好可以不止上一次啦」。对于即将亲眼见证被损毁的家园，他称有心理准备，「对我而言，始终已有几个月时间消化。」他提到既然政府容许居民上楼，理应找了建筑师、工程师等专业人士评估楼宇结构安全，「政府可唔可以公开有关资料或报告，等我们了解大火点影响结构安全，可唔可以继续住人？」

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宏福苑居民上楼执拾安排：4.20至5.4分批上楼 每户限4名居民 最多逗留3小时

 

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