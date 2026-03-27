两工程师涉圣诞夜奸醉娃 控方指两人事前协议「沟到女就玩3P」 首被告：「我唔同意」

2022年圣诞夜，女子与朋友到兰桂坊酒吧作乐时不胜酒力醉倒，四围游荡时疑遭陌生男子有机可乘。她翌日早上醒来时，发现自己全裸身处酒店房，身旁有两名陌生男子，怀疑自己遭强奸。2名男工程师否认1项强奸罪及1项企图强奸罪，案件今于高等法院进行第7天审讯。首被告接受盘问时否认事前与次被告协议「沟到女就玩3P」。控方又引述他事后向朋友传讯称「我犯咗错。I am a broken apple（我系一个坏咗嘅人）」，首被告解释只是引用之前香港一个歌手出轨之事，跟老友讲笑。

53岁首被告张慧豪（Jerry）及37岁次被告林蕴韬（Johnny）均报称为工程师，他们两人同被控于2022年12月25日，在香港湾仔轩尼诗道33号皇悦酒店某室强奸及企图强奸女子X。

首被告否认事前协议「沟到女就玩3p」

首被告张慧豪今接受控方盘问时指，不知道当时「块面损咗流血」，「根本唔记得自己点样整亲」，离开酒店后「返屋企贴胶布」。控方指张醒来后发现X在身旁，质疑张「急急脚走，系怕个女仔发花癫大叫，怕被发现」；张回答说：「唔系唔系」。张解释他当时「坚持要走」，是因为他当日「原本有得（与朋友结伴）跑步，但无得去跑，太bad mood，咪走啰」。

次被告林蕴韬曾传讯息向首被告张慧豪忆述当日情况：「你突然间打俾我，话喺酒店门口等我，带咗条竹升妹返嚟」。控方指两人事前协议「沟到女就玩3P」，张即指：「我唔同意」。控方指X当时醉态尽现，离开的士后跌坐在地上一段时间，惟张指X当时可以「自己行」，他只在旁揽腰。控方又指出，林当时在酒店大堂向张举起大拇指，问张林为何这样做；张则指他醉酒故不记得此事发生过。

期间曾自撸阳具助勃起？ 首被告：断片唔记得

控方指林目睹张与X两人在床上「男上女下」亲热，亦见到张「不举」，并自行撸阳具尝试令自己勃起。张则指「我没有记忆」、「我断片唔记得」。控方引述张事后曾向朋友传讯息指「我犯咗错。I am a broken apple（我系一个坏咗嘅人）」，张解释说：「我讲笑，我同个老死讲笑⋯⋯香港之前有个歌手出轨，唔开名啦，话自己系broken apple⋯⋯我攞出嚟讲笑」。

首被告张慧豪已完成作供，案件押后至下周一（3月30日）再续，届时次被告林蕴韬或将出庭自辩。

案件编号：HCCC96/2024

法庭记者：刘晓曦