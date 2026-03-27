中大医学院研发经动脉碘栓塞化疗新配方 中期肝癌患者存活期中位数延长17个月

肝癌是本港第三大癌症杀手，中大医学院团队在传统「经动脉碘栓塞化疗」基础上，研发出疗效、存活期都显著提升的无水纯化疗药「顺铂」配合碘化油新配方（aTACE）。临床试验结果显示，九成以新配方治疗患者，肿瘤在影像上完全消除，高于传统配方近一倍；整体存活期中位数亦高出逾17个月。团队指，新配方适用中期肝癌及不适合手术治疗的局限性肝癌患者，每次治疗成本约1万元，较「带药微球栓塞」及「放射栓塞」两种较新疗法便宜；期望短期内推展至私院，让个别病人受惠。

新配方结合原有疗法优点 大大提升治疗效果

现时有三种较常用于中期肝细胞癌治疗的「经动脉治疗」，包括「经动脉碘栓塞化疗」（CTACE）、「带药微球栓塞」及「放射栓塞」，分别有药物容易随血液流失、「栓塞」效果未如理想、未必可透过血管输送至肿瘤的缺点。中大医学院影像及介入放射学系名誉临床教授余俊豪表示，新配方结合原有疗法优点，改善治疗效果，「有传统化疗栓塞在栓塞疗效的优势，亦有带药微球栓塞的优势，就是无水纯化疗药物可停留在肿瘤，因为它溶解得比较慢，所以可以高浓度地长时间停留在肿瘤。」

中大医学院影像及介入放射学系名誉临床教授余俊豪。资料图片

新配方不适合肾功能较差患者

中大医学院跨专科团队2016年至2023年间，招募77名介乎49至86岁的肝细胞癌患者进行临床试验，患者每两个月接受一次疗程，合共两至三次，为期半年。74岁的麦先生本身患慢性乙型肝炎，有8颗肿瘤分布于7个肝节段，最大肿瘤尺寸为8.5 x 7厘米。他10年前成为首名增加临床试验的患者，在11个月接受4次新配方治疗，肝脏肿瘤体积缩小超过九成，至今未有复发迹象。他指，治疗期间清醒、无痛，疗效亦很高，带给癌症病人很大期望。

首次疗程后30天的跟进治疗亦显示，新配方组别严重副作用率2.34%，低于CTACE组别的5.22%；惟新配方是高浓度纯铂，不适合肾功能较差的患者。余俊豪指，新配方治疗无创、无需全身麻醉、治疗时间视复杂程度由1小时至4小时不等，常见副作用包括痛、呕吐、发烧，患者通常需留院2至5日观察及处理，形容应用范围广，「只要肿瘤不多于肝脏体积的五至七成，其实都可以用，肿瘤数目没有限制。」

新配方每次治疗成本约1万元

费用方面，团队称新配方每次治疗成本约1万元，若普及有机会再降低；作为对比，公院的CTACE治疗约5500元，「带药微球栓塞」约2.7万元，「放射栓塞」（钇90）约8.5万元。

至于病人能否即时受惠于新配方，中大医学院肿瘤学系教授陈林表示，目前需经训练的药剂师配制无水顺铂混悬液，故目前尚未能在公院常规提供。他指，团队正积极研究相关物流安排，并开展进一步研究，以期在公私院推广及验证新配方于肝癌患者中的应用，「如果病人真的有兴趣，我们建议向相应的团队问意见。」

记者、摄影：萧博禧