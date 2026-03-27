涉任面试官隐利益冲突致亲妹获聘 贸发局时任经理与妹同被控 准保释至5月讯

香港贸易发展局41岁时任人力资源经理，涉于担任面试官的招聘中隐瞒利益冲突，没有申报应征者为其胞妹，而胞妹最终获聘。廉政公署接报调查后，控告2人共3项代理人意图欺骗其主事人而使用文件罪，案件今于东区裁判法院提堂。2人暂毋须答辩，以待辩方索取文件及法律意见。主任裁判官张志伟押后案件至5月7日再讯，续准被告以5000元保释，期间不得接触控方证人。

首被告贸发局时任人力资源部经理廖绮莹，被控2项代理人意图欺骗其主事人而使用文件罪；次被告为32岁贸发局时任活动策划及客户服务组助理经理廖绮霖，则被控1项代理人意图欺骗其主事人而使用文件罪。

被指谎报无家庭成员于贸发局工作

控罪指，廖绮莹作为代理人，贸发局人力资源部经理，于或约于2023年11月29日意图欺骗其主事人而使用一份载有虚假陈述的面试评分表，当中指廖绮莹完全不认识应征者Elaine Liu，而廖绮莹明知并意图借此误导贸发局；及约于2024年3月14日使用一份载有虚假陈述的外间利益申报表，当中指廖绮莹没有家庭成员或亲属在贸发局工作。

廖绮霖则被控于或约于2024年2月27日意图欺骗其主事人，而使用一份载有虚假陈述的外间利益申报表，当中指廖绮霖没有家庭成员或亲属在香港贸发局工作，她意图用以误导贸发局。

案件编号：ESCC760/2026

法庭记者：王仁昌

