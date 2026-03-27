警队申1.02亿升级证据管理系统 议员关注使用年期 卓孝业 : 至少可用10年

立法会保安事务委员会会议今（27日）讨论提升警务处电脑辅助掌纹及指纹鉴证系统，以及证据管理系统的事宜，并同意政府向财委会提交拨款审议。保安局副局长卓孝业表示，这两个系统的维护服务合约将于2028年7月届满，供应商已表明因系统老化，缺乏相关零件，将会对系统停止提供维护服务。为确保警务处能维持法证方面的执法能力，当局须开发新系统。

卓孝业表示，新系统预算为1.02亿元，包括5%应急费用，撇除这部分，当中实质开发费用大约为9,700万元。新系统中会加入自动旋转功能，可多角度比对指纹；加入自动图像优化功能，让纹印更清晰；并加入新算法，更有效提升纹印比对效能。

卓孝业料新系统明年第四季推出

卓孝业亦指，新推出的证据管理系统将会全面电子化所有工作流程，包括生成相关报告以及一些法庭上证据链所需文件，节省大量人手文书时间。新系统预计2027年第四季推出。若根据同步招标结果，预计6月向财委会申请拨款，届时预算可能有所调整，但相信不会相差太远。

民建联陈学锋关注证据管理系统生成法庭文件的准确性、系统使用年期，以及节省30多万人手开支具体细节。卓孝业表示，本港刑事司法制度中，指纹比对证供属专家意见证供，需由警务人员以专家身份出庭作证。他解释，新系统将过往需以人手处理的相片、报告及纪录等程序电子化，减省文书工作时间，但强调法庭上接受比对结果与否，仍须由专家作证，相关人手无法节省，故先前提及的节省数字属理论上的计算。

卓孝业：按警队经验系统一般可使用15年以上

至于系统使用年期，卓孝业指出，一般电脑系统硬件及软件使用年期约为5至10年，旧系统维修保养下亦使用18年，预计新系统最低限度可用10年，按警队经验，系统一般可使用15年以上。

新界东南叶傲冬则引述文件提及系统将运作至2036年，希望当局厘清实际使用年期。费用方面，他关注现时估算开支到2036年会否出现较大升幅，亦忧虑软硬件费用较过往增加。

卓孝业表示，现时科技相关标书一般要求系统最少使用10年，但实际运作期间会透过预防性更换硬件延长系统寿命，「而家𠮶套系统用咗18年，仲要挨多两年，即系行到20年㖞」。对于新系统，局方在标书中要求承办商提供最少10年保养，其后每年再商讨维修保养费用。

卓孝业指，2005年上一套系统开发费用为6,000万元，若计及现金价值，当年金额亦相当于现时的约9,000多万元，与新系统申请拨款的1.02亿元相差不大，反而新系统至少增加4个功能，认为属物有所值。

邓家彪关注旅客不会被收集相关讯息 若旅客涉案如何处理

工联会邓家彪指出，香港是高度国际化、流动性强的城市，一般旅客不会被收集掌纹或指纹相关讯息，但若旅客涉及案件，当局如何处理相关情况。卓孝业表示，本港每年拘捕人士中，有不少为非本地居民，不同执法部门可按其法定权力，向相关人士采集指纹、掌纹、拍照，个别情况下亦包括DNA。

记者：曹露尹