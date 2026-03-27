支联会颠覆案 控方质疑邹幸彤淡化晚会宣扬目的

已解散的支联会、前正副主席李卓人、何俊仁和邹幸彤被控煽动他人颠覆国家政权罪，其中何俊仁于开审前认罪。邹幸彤此前提到支联会晚会主要目的用途在悼念，而不是宣扬支联会主张，控方今早于西九龙法院质疑邹幸彤淡化晚会宣扬主张的目的。

控方质疑邹淡化晚会宣扬支联会主张目的

案件由《香港国安法》指定法官李运腾、陈仲衡及黎婉姫主审。控方由律政司副刑事检控专员黎嘉谊及助理刑事检控专员张卓勤等代表；辩方由破产管理署委任资深大律师林芷莹代表支联会，大律师沈士文代表李卓人，邹幸彤亲自行事。

助理刑事检控专员张卓勤盘问下，邹幸彤不认同《零八宪章》重点在于推翻破坏中国共产党领导，惟人大只是橡皮图章，令修宪愈见不可能，但是「我哋要为𠮶百份之0.1嘅机会去努力啰」。邹幸彤续指由于修宪议题敏感缺乏空间，落实《零八宪章》目标太遥远，故支联会没有讨论过具体修宪方法，支联会也没有相关表述。张卓勤质疑支联会想向公众补充中国共产党的负面内容，邹幸彤否认攻击抹黑，指重点不是负面内容，而是「我哋所支持所关心嘅民主运动人士」。

邹幸彤此前提到支联会晚会主要目的用途在悼念，而不是宣扬支联会主张，张卓勤质疑晚会期间会多次叫喊支联会五大纲领，邹幸彤解释由主持人随意发挥。张卓勤又质疑虽然大会宣言安排于尾声诵读，惟同样有印制在场刊上，更可见于网上，众人可以一览无遗，因此邹幸彤旨在淡化晚会宣扬支联会主张的目的，邹幸彤否认。

官质疑安排大会宣言于尾声诵读是为累积情绪效果

陈官质疑大会宣言安排于尾声诵读，以待情绪累积，效果更显著。邹幸彤回应指「我冇谂过呢件事」，解释途中有多名嘉宾发言，事前不清楚内容，故无法掌握有何情绪效果。

张卓勤提到2018年晚会开始前曾叫喊五大纲领，翌年有叫喊反修例口号，2020年曾叫喊反对《香港国安法》口号，再引述邹幸彤2021年接受沈旭晖访问时，曾提到「我谂𠮶个集会𠮶个message肯定系会要随住时代而变化嘅」。邹幸彤解释指悼念乃集会核心，然而五大纲领同时要求关注当下，加上为了拉近年轻人距离延续运动，会扣连当下反修例等民主运动，令人明白中港两地命运相连，以致更关心内地民运，纪念馆运作亦如是。

4名被告依次为香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）、李卓人、何俊仁及邹幸彤，同被控于2020年7月1日至2021年9月8日期间，在香港煽动他人组织、策划、实施或者参与实施以非法手段（即结束中国共产党领导，违反中华人民共和国宪法（特别是第一条和序言）），旨在颠覆国家政权的行为，即推翻、破坏中华人民共和国宪法所确立的中华人民共和国根本制度，或推翻中华人民共和国中央政权机关。何俊仁开审前认罪。

案件编号：HCCC155/2022

法庭记者：陈子豪