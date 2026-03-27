JPEX案｜再有10男女涉洗黑钱提堂 还押至5月及6月再讯

虚拟资产交易平台JPEX涉诈骗案，警方至今拘捕80人，并于早前已检控网红林作及陈怡等16人。警方日前再起诉6女4男，他们被控共23项洗黑钱或串谋洗黑钱罪，涉款约8,728万，今分3案于东区裁判法院提堂，暂毋须答辩。其中1案涉7名被告，控方拟转介区域法院审理，主任裁判官张志伟押后至6月18日再讯；其余两案则押后至5月再讯，以待进一步调查。10名被告保释申请被拒，须还押候讯。

首案洗黑钱涉款约4928万元

首案7名被告依次为35岁文员黄翠雯、33岁美容师黄淑纬、30岁珠宝推广员马燕玲、26岁公司顾问魏智文、31岁待应李婷婷、34岁客户服务主任胡嘉敏、30岁销售员刘嘉欣。

7名被告被控共16项俗称「洗黑钱」的处理已知道或相信为代表从可公诉罪行得益的财产罪，涉及16个不同的银行户口。控罪指于2020年9月14日至2024年1月31日，黄翠雯涉洗黑钱约434万元；黄淑纬涉洗黑钱共约531万元；马燕玲洗黑钱共约964万元；魏智文涉洗黑钱共约613万元；李婷婷涉洗黑钱共约1489万元；胡嘉敏涉洗黑钱共约444万元；刘嘉欣涉洗黑钱约453万元。

首案各被告暂毋须答辩，控方拟转介案件至区域法院审理，故申请押后以待准备转介文件。控方反对7名被告保释，张官考虑陈词后，拒绝辩方保释申请，7人须还押至6月18日再讯，其中刘嘉欣将于4月2日再作保释覆核。

余下两案涉洗钱约3800万元

次案被告为36岁商人聂俊及32岁无业男罗麒，2人各被控1项串谋洗黑钱罪，聂另被控3项洗黑钱罪，罗另被控1项洗黑钱罪。控罪指2人于2023年9月18日至12月9日串谋处理3个银行户口内共约869万元黑钱；聂另涉于2023年7月3日至2024年1月11日洗黑钱共约1132万元；罗另涉于2023年9月11日至12月28日洗黑钱约132万元。

聂及罗今暂毋须答辩，以待警方进一步调查资金流向及交易记录等。2人保释申请被拒，须还押至5月29日再讯，罗将于4月2日再作保释覆核。

第3宗案件被告为47岁设计师马耀辉，他被控1项洗黑钱罪，指他于2023年5月21日至10月1日洗黑钱约1667万元。马今暂毋须答辩，以待控方处理文件，他须还押至5月8日再讯，将于4月1日再作保释覆核。

「朱公子」4.16区院提讯

另外，早前已有16人涉JPEX案被控，当中包括34岁网红「朱公子」朱家辉，他被控共4项洗黑钱罪，总涉款共逾1880万元。案件今再讯，张官批准控方转介申请，案件将于4月16日在区域法院提讯，期间朱续准保释。

案件编号：ESCC2865/2025、770-772/2026

法庭记者：王仁昌