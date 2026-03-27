新皇岗口岸本届政府任期内启用 采「合作查验、一次放行」 通关时间减至5分钟

新皇岗口岸预计今年内投入使用，并实施「一地两检」通关模式，立法会保安事务委员会会议今日（27日）讨论相关立法建议及皇岗口岸重建项目最新发展。保安局局长邓炳强表示，新皇岗口岸将取消货检功能，专注提供24小时旅检服务，并采用「合作查验、一次放行」崭新通关模式，旅客只需排队一次、查验证件一次、核实身份一次，即可完成两地出入境手续。整体通关时间将由现时约30分钟大幅缩短至约5分钟。

新皇岗口岸｜启用时间表仍待两地政府商讨

邓炳强表示，特区政府将继续与深圳市政府紧密合作，积极落实各项筹备工作，争取提早完成，于本届政府任期内让皇岗口岸具备落成启用条件。口岸的详细启用安排及时间表，仍有待两地政府进一步商讨。特区政府会在中央授权后随即启动本地立法程序，现时已展开本地立法前期筹划工作。

新皇岗口岸｜初期容量可达到20万 通关时间可控

选委界议员范骏华关注，新口岸安排上，有否足够措施应对节假日这类高人流时段，并关注「一地两检」未来是否能安排应用在深圳湾口岸。邓炳强表示，目前口岸平日人流量每日约有4万，假日约5万，最高峰时可达6万，未来口岸开通初期容量可达到20万，日后配合北环线通车后，容量更可提升至约30万。现时口岸通关通道共设有84个柜台，而新皇岗口岸将设有202个，即增加1.5倍，相信通关时间可控制在预期范围内。

他续指，「一地两检、合作查验、一次放行」方式在建设时有一定规定和限制，也需要两地配合，深圳湾口岸的设计并不适用于此模式，不容易简单转换，情况较为复杂，而地形上也未必容许。当局会持续研究，但短期内恐难以在深圳湾实行。

机场运作复杂 短期内未做到「合作查验、一次放行」

选委界吴杰庄追问，除了深圳湾外，「合作查验、一次放行」安排是否有机会在其他陆路口岸，甚至海路或空路实行，例如机场。邓炳强表示，未来重建的沙头角口岸，也会采用「合作查验、一次放行」模式，希望日后所有新建的陆路口岸都能采用该查验方式。「合作查验、一次放行」主要与内地合作，而机场航班不仅来自内地，运作较复杂，难以专门为内地抵港的航班设立关口处理，所以短期内未必做到。

民建联新界议员北姚铭表示，传闻新皇岗口岸启用时间可能在7月，询问当局有否具体启用时间。邓炳强重申，新口岸必然会在这届政府内具备通关条件，当局都希望可以提早，而时间视乎双方建筑进度、内地装修进度，以及法例通过情况。当局与深圳方的共同目标都是希望尽量提早启用。

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邓炳强：未来不再需要「黄巴」

姚铭亦关注现有「黄巴」制度是否继续保留，以及未来在新界北、元朗会否有巴士服务去到新口岸。邓炳强解释，「黄巴」的概念是在新田上车、香港口岸下车登记后，再上「黄巴」去到内地，这种通关流程将不再需要。

至于交通配套，邓炳强相信新界北的接驳巴士必然会有，现时已有相关服务，将来只会更加便利，但具体路线仍在与相关持份者研究中。

记者：曹露尹