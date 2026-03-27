机场2号客运大楼5.27启用 港航/HK Express/大湾区航空等15间分段进驻（附名单）

香港国际机场二号客运大楼旅客离港设施将于本年5月27日投入服务。15间航空公司由当日起，将其设于一号客运大楼的登记柜台分阶段迁至二号客运大楼。该15间主要营运区域航线的航空公司，包括三间本地航空公司：香港快运航空、香港航空及大湾区航空。整个搬迁安排将于6月10日完成，以迎接暑假旅游旺季。

旅客可使用不同公共交通工具前往二号客运大楼。机场快线月台无缝接驳二号客运大楼离港层与一号客运大楼，列车两侧车门将同时开启，直达两座客运大楼。共有29条巴士路线将停靠于二号客运大楼离港层。二号客运大楼亦由一条短程有盖行人通道连接三号停车场。该六层高的新停车场提供逾1000个车位，并已开放予公众使用。

为确保搬迁工作及二号客运大楼的运作畅顺，机场管理局已作出充足准备，并将继续与相关航空公司、业务伙伴及持份者保持紧密沟通。二号客运大楼的其他旅客设施，将按旅客需求逐步启用。

有关航空公司于二号客运大楼启用登记服务的细节，请浏览机管局网页公告。