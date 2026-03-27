新冠疫苗｜孔繁毅料4、5月现小高峰 吁高危群组尽快接种新疫苗

香港大学临床医学学院内科学系讲座教授孔繁毅今日（27日）在电台节目表示，本港新冠病毒活跃程度目前虽然偏低，但预计最快可能在4至5月迎来「小高峰」，特别提醒长者、长期病患人士、幼童及医护人员等高危群组应尽快接种新一代疫苗，以加强保护。

社区免疫力下降 或现轻微爆发

孔繁毅指，一般来说，新冠疫情在9至12个月左右，就会有一个高峰或是增加活跃的情况；香港上一次新冠高峰期为去年5月，至今已相隔10个月，随著社区整体的抗体水平会有所回落，增加病毒再次活跃或有轻微爆发的风险。

他预期未来的疫情波动将比过往缓和，主要基于两个因素：首先是病毒本身在演变过程中，引致的病征越来越少，病毒威力减弱；其次，大部分市民已透过感染或接种疫苗建立了群体免疫，体内有足够抗体，因此现时评估疫情的主要指标已转向入院及重症人数，而非感染率。

新病毒株XFG或成主流 疫苗具足够保护力

对于新型变异病毒株，孔繁毅提到，根据最新数据，XFG病毒株已占本港整体样本测试的16.1%。他预计，参考美国的情况，XFG有机会在未来数星期取代现时占比达72.3%的NB.1.8.1，成为香港的主流病毒株。现时接种的新款LP.8.1 mRNA疫苗，对XFG及其他变异病毒株均有足够的免疫力，能有效预防重症和死亡。

促长者及幼童接种疫苗 保持个人卫生

孔繁毅观察到，长者群组的疫苗接种率相对较低，呼吁长者及长期病患者等高危人士接种疫苗。同时，他也提醒家长应为满六个月、未曾接种疫苗或感染新冠的婴幼童尽快安排接种。他亦建议市民应继续注意个人卫生，勤洗手。身处人多挤逼的室内场所或乘搭公共交通工具时，可以选择佩戴口罩作额外保护。