自编自导案件助还押犯获减刑 两同党认妨碍司法公正及洗黑钱罪 4.30判刑

一名还押荔枝角收押所的男子为助其他还押犯减刑，而与女友及同伙串谋自编自导管有非法枪械、炸药及毒品案。协助安排枪械及代罪者的男子，以及一名收取报酬的男子，今于西九龙裁判法院（暂代区域法院）分别承认串谋妨碍司法公正及洗黑钱罪。区域法院暂委法官李志豪押后二人求情及判刑至4月30日，届时会与早前认罪的涉案情侣一同处理。期间两名被告均获准保释。

2男协助安排枪械和代罪者以及收取报酬

24岁无业男关宇轩被控2项串谋妨碍司法公正罪，今承认其中一罪。27岁无业男温展鹏则承认洗黑钱罪。同案还押犯41岁王珏琛及其女友刘臻颐早前已承认控罪。

案发时王珏琛正和另一名李姓人士同还押荔枝角收押所，李正等候法院判刑；关宇轩及温展鹏曾在不同时间探访王。王向女友刘臻颐提议策划一宗藏匿非法枪械、炸药或危险药物案，好让李向控方提供协助而获减刑，李的家人将会提供现金报酬。刘与关负责统筹及安排非法枪械、炸药等和代罪者。关其后负责上网订购非法枪械，及按炸药制作指南安排炸药。

主谋情侣已认罪另一女被告否认罪候审

刘向李的家人收取酬劳，当中会分2万至3万元予关。刘亦曾与温展鹏的同伙讨论计划，李的家人支付约现金32万元作报酬，交给了温及同伙，廉署上门搜屋时，在温的住所内发现现金319,500元。

王珏琛及其女友刘臻颐早前已承认控罪，二人的判刑押后至4月30日，期间王须还押，刘则获准保释。另一名同案被告郑乐琳亦被控洗黑钱罪，她否认控罪，将于7月6日开审。李官今押后关宇轩和温展鹏的判刑至4月30日，另批准二人的保释申请，他们均须在原有的保释金上增加1万元及定期报到，温另不得接触郑乐琳或与她讨论案情。

案件编号：DCCC373/2024

法庭记者：雷璟怡