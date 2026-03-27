直播｜宏福苑居民上楼执拾安排：4.20至5.4分批上楼 每户限4名居民 最多逗留3小时

宏福苑大火发生已4个月，《星岛》专栏大棋盘今日（27日）报道，政府就宏福苑A至G座居民上楼执拾个人物品的安排已全面敲定。政务司副司长卓永兴、保安局局长邓炳强、房屋局局长何永贤和民政及青年事务局局长麦美娟今日下午3时30分会就大埔宏福苑七幢受火楼宇居民返回单位执拾的安排会见传媒。

在记者会举行前，政府人员提供了6张照片，当中包括清理走廊位置瓦砾的情况、单位内进行加固及围封、以及上层状况良好，但下层结构损毁严重的照片。

卓永兴表示，要确保回单位要在安全情况进行，因此要处理风险因素，包括拆除棚架，加固结构等。由4月20日至5月4日，宏福苑居民可在指定时间上楼，每单位可安排4人同进同出，部分严重受损单位只可让2人进楼，严重的可让1人进楼，最多可逗留3小时。

为分散人流及降低风险，政府将以「梅花间竹」方式，分栋、分层、分单位开放，避免相邻单位居民同时聚集。五栋受损较轻的大厦（宏新、宏仁、宏道等各安排三天完成返家，每日开放十个楼层；而焚毁情况严重的宏昌国和宏泰国，则各需六天，每日开放约五个楼层。

卓永兴表示，整个返家安排分三轮进行：首轮于4月20日至22日开放宏新，以测试流程；第二轮于4月23日至28日，同时开放宏昌及陆续加入宏仁、宏道、第三轮于4月29日至5月4日，同时开放宏泰及陆续加入宏建，预计七栋大厦的居民将于15日内完成返家行程。

已预先登记的居民将由一户一社工陪同前往广福社区会堂进行登记。为保障居民安全，进入屋苑范围及上楼期间，居民须全程佩戴安全帽、防刮手套及口罩。

他指，警方及民安队人员将陪同居民上落大厦及进出单位，而涉及死亡个案的单位或有特殊需要的住户，社会福利署亦会安排人员陪同。大厦每层的正门、后门及楼梯均有警员驻守；由社工、临床心理学家、动员的公务员及民安队组成的驻层专队亦会在场待命，提供额外支援。

进入楼宇后，居民须遵守相关规定，包括听从工作人员指示、严禁生火，并注意自身及他人的人身与财物安全。

他又指，由于大厦升降机已停止运作，居民需徒步上楼，高层单位可能需登上20至30层楼梯，体力消耗极大。呼吁居民量力而为，不建议长者、行动不便、健康欠佳人士及儿童上楼，以免发生危险。

他指火灾后现场环境仍然恶劣，安排居民上楼涉及多个政策局及部门的大量人力物力，并需排除安全隐患。安排涵盖七栋楼宇、超过1,700户，涉及近7,000人。政府每日动员逾千名来自警务处、房屋署、民政事务处、社会福利署、民安队及公务员事务局的人员，负责居民护送、人流管理、情绪支援及应急措施等工作。

邓炳强指，将在现场设联合指挥中心，每栋楼宇都会有警员驻守。政府会提供免费穿梭巴士，由早上8时15分开始，每15分一班，往返宏福苑及大埔地铁站。

邓炳强表示，已预先登记的住户将获社工陪同，前往广福邨社区会堂登记及确认身分，随后由警务人员或民安队队员陪同上楼进入单位。

邓炳强续指，为维持秩序及向有需要居民提供即时协助，每座大厦的大堂及所有开放楼层均会有警员驻守，防止未获授权人士进入。民安队队员亦会在楼层巡逻，向有特别需要的市民提供协助。如居民有任何物品遗失的查询或需要报案，可前往设于宏福苑内大埔浸信会公立学校的联合询问处，警务人员可即场提供服务。消防处及医疗辅助队当日亦会在现场，提供紧急与医疗服务。

在交通方面，邓炳强表示当局已安排免费接驳巴士，由当日上午8时15分起，每15分钟一班，接载居民往返宏福苑与大埔墟港铁站。免费穿梭巴士的乘车处设于大埔墟港铁站B出口，以及广礼楼对开的停车场。

麦美娟表示，民政事务总署主要负责广福社局会堂的登记中心。本次上楼收拾物品，暂不包括宏志阁。合安已完成提取大维修工程的保证金，协助市政局资助予业主，亦委托专业人士评估宏志阁的范围，如要宏志阁适合居住，有关维修时工程时期要9个月，预备紧急救援通道等，工程较预计的复杂及多。

相关新闻：大棋盘︱宏福苑居民执拾安排细节曝光 消息：社工、心理学家驻场 延长单位逗留时间

容许一户有多于2人一同上楼

《星岛》专栏大棋盘今日报道，今次安排会容许一户有多于2人一同上楼，比宏志阁容许上楼的人数多，以便有更多人协助居民收拾，而居民在单位内的逗留时数，亦较早前宏志阁上楼安排的一个半小时更长，即每户无论上楼人数抑或逗留时间，都较宏志阁更具弹性。



大棋盘专栏亦有报道，等到4月中下旬才让居民上楼，是因为7座大厦「内伤」严重，建筑结构受破坏，必须先完成拆卸和加固、清理瓦砾、搭建临时通道等大量前期工程，而且绝大部分工序更在没有电梯的情况下以人力完成，难度甚高。