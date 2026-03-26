Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油价飙升︱航空公司再上调燃油附加费 旅行社 : 暂未见旅客要求转团或取消行程

社会
更新时间：21:25 2026-03-26 HKT
发布时间：21:25 2026-03-26 HKT

国泰航空以及香港快运宣布，由2026年4月1日起再度上调客运燃油附加费，同时宣布将燃油附加费检视频率由每月一次改为每两周一次，以更灵活反映油价变化。多名旅行社负责人均表示，暂未有旅客因燃油附加费上调而取消外游行程。

暂未见旅客要求转团或取消行程

太子旅游经理林炳成表示，对于燃油附加费上涨，旅行社将承担相关费用。他指出，由于目前燃油费升幅未算离谱，客人仍可接受，暂时未见旅客要求转团或取消行程。他续指，自由行旅客查询燃油费上涨情况的比率较低，自由行的人数仅占旅行社生意约十分之一，大多数人选择观望后续发展的情况。

旅行团方面，林炳成指现时报团情况未受重大影响，但中东及土耳其航线已有约80%取消。他希望航线能尽快恢复正常，继续接待旅行团。

业界忧影响暑期外游意欲

英豪旅行社总经理陈家强表示，该社不会承担燃油附加费，将按航空公司收费标准向旅客收取相关费用及税项，除非有关费用已包含在行程内。至于燃油费上涨对旅行团的影响，他认为整体影响不大。面对目前不稳定局势，旅行社计划推出更多内地旅游产品应对市场变化。

锦伦旅运执行董事胡景豪表示，国泰航空4月1日上调燃油附加费后，若到了暑期仍维持此价格水平，或会影响旅客出游意欲。他续指，该社向客户收取费用时，机票费用与燃油附加费分开计算，故未受影响，暂亦未收到因应是次加费而取消行程的个案。 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
9小时前
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
李小龙被下药害死？ 向华强爆李小龙离世细节 否定前妻丁佩落毒披露「真正死因」
李小龙被下药害死？ 向华强爆李小龙离世细节 否定前妻丁佩落毒披露「真正死因」
影视圈
7小时前
天气｜回南天杀到 天文台料未来九天湿度最高95% 周末起连续八日有骤雨
00:51
天气｜回南天杀到 天文台料未来九天湿度最高95% 周末起连续八日有骤雨
社会
10小时前
池袋Pokémon店│游日热点Sunshine City爆命案 男子刺死女店员后自尽
00:34
有片．池袋Pokémon店│游日热点Sunshine City爆命案 男子刺死女店员后自尽
即时国际
1小时前
港男执iPhone惨变贼 好心帮忙反被屈车钱 机主贱招惹网民怒轰：好人难做｜Juicy叮
港男执iPhone惨变贼 好心帮忙反被屈车钱 机主贱招惹网民怒轰：好人难做｜Juicy叮
时事热话
6小时前
消委会万能插苏｜10款适配接头 USB充电效能/安全/电压稳定性评测！日本城「JHE」与另一品牌潜在触电风险
消委会万能插苏｜10款适配万能插头 USB充电效能/安全/电压稳定性评测！日本城JHE与SUPER潜在触电风险
生活百科
9小时前
星岛申诉王 | 外卖蛋饼放3小时长出霉菌？ 餐厅创办人拍片实测 结局神反转
申诉热话
4小时前
旺角兆万中心吉舖涌现沦「死场」？昔日潮流圣地不复在 旧租户慨叹：做咗10年2月都执咗
旺角兆万中心吉舖涌现沦「死场」？昔日潮流圣地不复在 旧租户慨叹：做咗10年2月都执咗
生活百科
7小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT