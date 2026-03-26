油价飙升︱航空公司再上调燃油附加费 旅行社 : 暂未见旅客要求转团或取消行程

国泰航空以及香港快运宣布，由2026年4月1日起再度上调客运燃油附加费，同时宣布将燃油附加费检视频率由每月一次改为每两周一次，以更灵活反映油价变化。多名旅行社负责人均表示，暂未有旅客因燃油附加费上调而取消外游行程。

暂未见旅客要求转团或取消行程

太子旅游经理林炳成表示，对于燃油附加费上涨，旅行社将承担相关费用。他指出，由于目前燃油费升幅未算离谱，客人仍可接受，暂时未见旅客要求转团或取消行程。他续指，自由行旅客查询燃油费上涨情况的比率较低，自由行的人数仅占旅行社生意约十分之一，大多数人选择观望后续发展的情况。

旅行团方面，林炳成指现时报团情况未受重大影响，但中东及土耳其航线已有约80%取消。他希望航线能尽快恢复正常，继续接待旅行团。

业界忧影响暑期外游意欲

英豪旅行社总经理陈家强表示，该社不会承担燃油附加费，将按航空公司收费标准向旅客收取相关费用及税项，除非有关费用已包含在行程内。至于燃油费上涨对旅行团的影响，他认为整体影响不大。面对目前不稳定局势，旅行社计划推出更多内地旅游产品应对市场变化。

锦伦旅运执行董事胡景豪表示，国泰航空4月1日上调燃油附加费后，若到了暑期仍维持此价格水平，或会影响旅客出游意欲。他续指，该社向客户收取费用时，机票费用与燃油附加费分开计算，故未受影响，暂亦未收到因应是次加费而取消行程的个案。