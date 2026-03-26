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医管局否认医护人手过剩 范鸿龄 : 未来数年对医护需求仍非常大 会继续增聘

社会
更新时间：19:39 2026-03-26 HKT
发布时间：19:39 2026-03-26 HKT

医管局主席范鸿龄今日( 26日 )澄清近日社交媒体有关医护「人手过剩」讨论，指随著医院落成及服务需求增长，医管局未来数年会继续增聘医护。他又强调，医管局每年会提供足够名额予所有本地大学医科毕业生实习；局方在2025/26年度，亦为本地大学和大专学院护理学校的学生，提供逾1万人次实习名额，协助他们毕业前累积所须的临床经验。

医管局未来数年必须续聘医护  配合医院落成及服务增长

范鸿龄今日出席医管局大会后见记者表示，尽管现时医护流失率稳定及下降，人手不断录得正增长，但医管局未来数年对医护需求仍非常大。他提到，十年医院发展计划进行得如火如荼，启德新急症医院将有2400张病床；威尔斯亲王医院重建后有2300张病床；北区医院重建后，病床数目更由目前的700张，增至2200张。因此医管局未来数年必须继续聘请医护，配合医院落成及服务增长。

范鸿龄( 右 )今日出席医管局大会后见记者。
范鸿龄( 右 )今日出席医管局大会后见记者。

范鸿龄又说，培训医护专业人才是医管局优先工作范畴之一，而去年所有本地医科毕业生，都在不同公立医院实习。另医管局护士学校每年培训约300名注册护士及100名登记护士学生，并协助培训其他学院的护士。

医管局表示，截至今年2月底，医生流失率4.5%，数字有所下降。医管局现时有7435名全职医生，过去12个月共聘请710名全职医生，期内有412名全职医生离职，正增长298名医生。截至今年2月底，有368位非本地培训医生，293名从全球聘请，会长期服务；75名到医管局交流。

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截至2月底，护士流失率5.9%，较去年同期的7.2%，减少1.3%。现时医管局有30293名全职护士；过去12个月，聘请3109名全职护士，同期有1711名全职护士离职，正增长1398名护士。

记者 萧博禧

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