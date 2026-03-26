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涉任面试官隐瞒亲妹有份应征妹最终获聘 贸发局人力资源经理姊妹同被起诉

社会
更新时间：18:48 2026-03-26 HKT
发布时间：18:48 2026-03-26 HKT

香港贸易发展局(贸发局)时任人力资源经理，涉嫌在担任面试官的招聘中隐瞒利益冲突，不申报应征者为其妹，意图欺骗贸发局，而妹妹最终获聘。廉署接获贸发局转介贪污投诉展开调查，昨落案起诉涉案人力资源经理及应征者。两人暂获廉署准予保释，明天(3月27日)在东区裁判法院答辩。

面试官及应征者均须填表申报潜在利益冲突

两被告分别为廖绮莹，41岁，贸发局时任人力资源部经理，被控两项代理人意图欺骗其主事人而使用文件罪名；其妹廖绮霖，32岁，贸发局时任活动策划及客户服务组助理经理，则被控一项代理人意图欺骗其主事人而使用文件罪名。

2023年11月，廖绮莹为贸发局活动策划及客户服务组助理经理一职进行招聘，其工作包括筛选应征者的个人履历表、安排面试、在面试中评分、商讨薪酬待遇方案，以及向应征者发出聘用书。

该项招聘有两名面试官，廖绮莹是其中一位面试官，而其妹廖绮霖为其中一名应征者。面试官及应征者均须填写相关表格，以避免任何潜在的利益冲突。

经理瞒报与妹关系并评核其妹为合适受聘人选

控罪指廖绮莹涉嫌于2023年11月29日向贸发局提交载有虚假陈述的面试评分表，当中申报她并不认识应征者廖绮霖，意图用以误导贸发局。

廉署调查发现，廖绮莹除了申报她并不认识其妹廖绮霖外，又在面试评分表上评核其妹为合适受聘人选。廖绮霖后来获聘，于2024年1月入职贸发局。

另外两项控罪分别指，廖绮莹及廖绮霖涉嫌分别于2024年3月及2月向贸发局提交载有虚假的外间利益申报表，当中申报没有家庭成员或亲属在贸发局工作，意图用以误导贸发局。

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