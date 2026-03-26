Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

房委会通过4月起调高公屋入息限额2.8% 资产限额增1.4%  

社会
更新时间：16:38 2026-03-26 HKT
发布时间：16:38 2026-03-26 HKT

房委会辖下资助房屋小组委员会今日（26日）讨论2026/27年度公共租住房屋入息及资产限额检讨的结果，并通过不同家庭人数申请者的建议入息及资产限额。新限额将于4月1日起生效。

房委会发言人表示，公屋入息及资产限额每年按既定机制检讨。根据现行公式计算，小组委员会通过在2026/27年度，所有家庭人数住户的公屋入息限额均会上调，整体平均上升2.8%。另外，小组委员会亦通过所有家庭人数住户的资产限额按既定机制上调1.4%。

5人家庭入息限额增幅最高 达3.9%

在新建议下，1人申请者入息增加140元，达至13,230元；2人家庭入息限额会加450元，达至20680元；3人及4人家庭的入息限额增加770元及1,020元；5人家庭的入息限额增幅最高，达3.9%，由现行的38650元，增加1500元，达至40150元。

至于资产限额，1人申请者的限额将增加4,000元，至29.5万元；2人家庭增至40万元；3人家庭由51万4千元增至52.1万元；4人家庭由60万元增至60.8万元。 

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
3小时前
前TVB「御用小人物」移居外地创饮食王国 驾数百万劳斯莱斯霸气返舖 曾破产中风遇低潮
前TVB「御用小人物」移居外地创饮食王国 驾数百万劳斯莱斯霸气返舖 曾破产中风遇低潮
影视圈
8小时前
宏福苑听证会｜母亲不幸遇难遗言「你同哥哥好好生活」 罹难者家属冀委员会还死者一个公道︱持续更新
社会
6小时前
大埔一个回收场发生爆炸。
00:51
大埔汀角路回收场大爆炸 烈焰冲天 4人受伤送院
突发
5小时前
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
影视圈
22小时前
男子租度假屋游休假，嬉水后全身湿透摘野莓，误碰灯柱触电亡。梁国峰摄
01:39
梅窝地盘工休假度假屋游玩 嬉水后摘野莓误碰灯柱触电亡
突发
7小时前
70年代当家花旦零P图状态震撼流出 逆天美魔女体态宛如少女艳压群芳 每日坚持做一事视最值得的投资
70年代当家花旦零P图状态震撼流出 逆天美魔女体态宛如少女艳压群芳 每日坚持做一事视最值得的投资
影视圈
6小时前
疯传冲绳回港快运寄仓走私烟断正 行李箧倒出一片烟海震惊全场 网民：谂住赚机票钱，而家赚到留日！｜Juicy叮
疯传冲绳回港快运寄仓走私烟断正 行李箧倒出一片烟海震惊全场 网民：谂住赚机票钱，而家赚到留日！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT