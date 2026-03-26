房委会通过4月起调高公屋入息限额2.8% 资产限额增1.4%  

房委会辖下资助房屋小组委员会今日（26日）讨论2026/27年度公共租住房屋入息及资产限额检讨的结果，并通过不同家庭人数申请者的建议入息及资产限额。新限额将于4月1日起生效。

房委会发言人表示，公屋入息及资产限额每年按既定机制检讨。根据现行公式计算，小组委员会通过在2026/27年度，所有家庭人数住户的公屋入息限额均会上调，整体平均上升2.8%。另外，小组委员会亦通过所有家庭人数住户的资产限额按既定机制上调1.4%。

5人家庭入息限额增幅最高 达3.9%

在新建议下，1人申请者入息增加140元，达至13,230元；2人家庭入息限额会加450元，达至20680元；3人及4人家庭的入息限额增加770元及1,020元；5人家庭的入息限额增幅最高，达3.9%，由现行的38650元，增加1500元，达至40150元。

至于资产限额，1人申请者的限额将增加4,000元，至29.5万元；2人家庭增至40万元；3人家庭由51万4千元增至52.1万元；4人家庭由60万元增至60.8万元。