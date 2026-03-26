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西隧增行车线｜有效疏导交通 车龙平均缩至1.7公里 繁忙时段车流量增至每小时4300架次

社会
更新时间：16:19 2026-03-26 HKT
发布时间：16:19 2026-03-26 HKT

西区海底隧道港岛出口自去年11月底新增一条行车线，运输署与团队根据开通后至今的观察显示， 行车较以往更畅顺，有效疏导车流，纾缓西隧交通。运输署署长李颂恩汇报西隧的最新交通情况。新行车线启用后，由西隧港岛出口往中区、西营盘和上环的支路由两线扩阔为三线行车，其中两线通往中区，一线通往西营盘或上环，除有助分流外，亦明显减少车辆切线造成的樽颈情况，令驾驶人士更便捷前往目的地。

车龙由最长平均约2公里缩短至约1.7公里

根据观察，西隧往港岛方向的车龙由最长平均约2公里，缩短至约1.7公里，不但惠及隧道使用者，亦改善非隧道交通，尤其是沿西九龙公路往尖沙咀及中九龙绕道（油麻地段）的交通。

新行车线疏导了西隧港岛出口的车流，让更多车辆通过隧道，运输署及立法会议员均认为有成效。
新行车线疏导了西隧港岛出口的车流，让更多车辆通过隧道，运输署及立法会议员均认为有成效。
运输署及立法会议员实地视察。
运输署及立法会议员实地视察。
运输署及立法会议员实地视察。
运输署及立法会议员实地视察。

新行车线疏导了西隧港岛出口的车流，让更多车辆通过隧道。西隧往港岛方向在繁忙时段的平均车流量由过往每小时约4 000架次，增加7.5%至现时约4 300架次 。

理顺过海交通流量需要集思广益。运输署感谢持份者一直建言献策，以及团队不断探索契机 。该署会与相关部门继续按《运输策略蓝图》提出的目标，研究不同方案扩容增量，同时密切监察过海交通及相邻接驳道路网的情况 ，完善交通管理，便利大家出行。

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