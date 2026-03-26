涉于白石角住宅虐待10个月大婴儿 印佣还押至5月再讯

34岁印佣涉嫌日前在白石角住宅单位内，虐待一名10个月大的婴儿，导致婴儿头部受伤。印佣被控一项对所看管儿童或少年人袭击罪，今于粉岭裁判法院首次提堂。她暂时毋须答辩，裁判官应控方申请押后案件至5月21日再讯，待索取婴儿的医疗报告。印佣申请保释遭拒，还押候讯，她保留8天覆核权利。

印尼籍女被告FITRI Eva-yulianti，报称家佣，被控于2026年3月23日，在香港新界大埔科研路1号逸珑湾8第2座某室身为超过16岁而对一名10个月大的儿童，即X负有管养、看管或照顾责任的人，故意袭击X，其方式相当可能导致X受到不必要的苦楚。

案件编号：FLCC695/2026

法庭记者：雷璟怡