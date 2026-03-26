男董事涉怂使贸发局友人泄露招标机密资料 人力资源主管称泄漏报价资料属滥用职权

39岁男董事涉于2018至2019年怂使当时任职贸易发展局助理经理的友人泄露招标机密资料，包括评核准则及其他标书内容，以助公司获取涉款逾230万元的网上商贸平台优化项目。廉署事后拘控涉案两人，其中男董事否认协助、教唆、怂使或促致他人干犯公职人员行为失当罪，案件今于东区裁判法院开审。贸发局人力资源部主管供称，员工手册有提到雇员应适时申报利益冲突，若雇员向竞标公司泄漏其他公司的报价资料，属滥用职权的情况。下午续审。

贸发局指泄漏报价资料属滥用职权

男被告周恒业，为AF Trinity Technologies Limited (ATTL)董事兼股东，被控一项协助、教唆、怂使或促致他人干犯公职人员行为失当罪。

贸发局人力资源部主管杨恬怡供称她于2023年加入贸发局，而涉案助理女经理梁瑞盈则于2017年已加入贸发局电子商贸部，根据当时梁所签署的文件，可确认梁当时有收到员工守则；梁在2020年2月正式离职。

贸发局人力资源部主管杨恬怡。卢江球摄

杨续称，人力资源部会向所有员工提供雇员手册，当中有提及利益冲突及申报要求，涵盖范围包括个人朋友，而人力资源部在案发时从未接到梁申报任何利益冲突。雇员手册亦有提及滥用职权的情况，杨举例在招标及采购程序中，如果有员工泄漏报价资料给朋友的公司，以致其得到合约，便属滥用职权。

控罪指，周约于2018年12月20日至2019年3月28日在香港，协助、教唆、怂使或促使公职人员、时任贸发局助理经理梁瑞盈，在担任公职期间作出失当行为，即向周泄露项目的招标机密资料、在招标期间协助周草拟和编制ATTL的技术建议书及协助预备ATTL的口头简报、向贸发局隐瞒ATTL会将项目的部分工作分判予另一间公司等。

同案被告女经理梁瑞盈，早前已承认公职人员行为失当罪，判监3个月、缓刑2年。

案件编号：ESCC532/2025

法庭记者：王仁昌