宏福苑听证会｜第4日聆讯 宏昌阁低层住户作供：棚架垃圾堆积 经常听到物品跌落 平台位置有烟头和建筑废物

大埔宏福苑火灾独立委员会，今日（26日）举行第4日听证会。根据委员会公布的作供时间表，今日将有9名宏福苑居民及2名外墙清洁工人被传召作证人。

9名宏福苑居民包括吴霭诗、王嘉婉、冼善卿、陈全、张次濂、郑敬熙、阮仲文、文家峻及罗晓琪。至于外墙清洁工人黄足莲及海德营造工程有限公司外墙清洁工人姚顺友亦会在听证会上发言。

宏福苑听证会｜宏昌阁低层住户：棚架位置垃圾堆积 常听到物品跌落

【10:27】独居于宏昌阁305室的吴霭诗，在代表委员会的资深大律师杜淦堃引导下表示，她于1983年11月迁入宏福苑，火警发生当天，早上七时多离家，下午两时许在沙田第一城搭小巴回家，在小巴上听到司机指宏福苑火警，约下午三时在车上见到住家方向的天空多浓烟。

她平日在家中应看到宏昌阁天井平台，但她指，维修期间看不到一楼平台，因为每层均有棚架，让工人在建筑物上行走，且位置多垃圾，因为每天都听到有物品跌落，相信是石屎碎片、建筑材料著地，自大维修开始已经出现。她又指，虽看不到平台位置有工人，但每日都听到有人声从天井平台传出。

她又指，虽看不到有工人吸烟，但从家中各窗户和大门闻到烟味吹入，而在大维修前很少出现有烟吹入。在维修期间，她看见有烟头和建筑废物在平台位置，「厨房、玄关、厅的窗户伸头出窗便会见到建筑废物」，挂于竹棚之间或窗台，包括有竹枝、发泡胶、黑色胶带、纸皮等，在宏福苑竹棚与外墙之间的地下位置亦有废物。她在火灾前数天亦看见废物，「每朝八时许便听到有很多东西跌落」。

防烟门方面，她称后楼梯防烟门通常可以打开，不见有锁，但大堂地下有防烟门曾经推不开，「试过一两次（推不开门）」。

【10:15】委员会主席陆启康表示，今日会议较原定时间迟开始，原因是由于证人安排上需要花点时间，称：「我哋系可以理解嘅。」

记者：黄子龙、曾伟龙

摄影：刘骏轩