宏福苑听证会｜竞委会：不排除出现两个或以上围标集团 围标涉欺诈 勿罚款了事︱持续更新

大埔宏福苑火灾独立委员会，今日（26日）举行第4日听证会。根据委员会公布的作供时间表，今日将有9名宏福苑居民及2名外墙清洁工人被传召作证人。

9名宏福苑居民包括吴霭诗、王嘉婉、冼善卿、陈全、张次濂、郑敬熙、阮仲文、文家峻及罗晓琪。至于外墙清洁工人黄足莲及海德营造工程有限公司外墙清洁工人姚顺友亦会在听证会上发言。

3月26日聆讯重点：

有宏昌阁低层住户称，棚架位置垃圾堆积，经常听到物品跌落，平台位置有烟头和建筑废物。

首名致电999的居民称，报警时听到的是「线路繁忙」，直言没想过会如此。

居民陈全指两次见工人吸烟，首次是工人开铲车运送物料时「担住口烟」，另一次是工人在大厦地下吸烟

居民冼善卿用脚踢门助消防员辨认位置，指大埔区议员黄碧娇曾提出缴付法律诉讼纠纷费用

竞委会指不排除宏福苑出现两个或以上围标集团，亦不排除会就此检控，希望外界有耐性。

居民张次濂单位来等候5小时始获救 开门一刻见消防员如见天使

居民陷险境忆获救过程 开门见消防员如见天使

【12:57】居于宏福苑宏泰阁1006室的张次濂，与太太和19岁儿子同住，1983年第一手迁入宏福苑至今。火警当天，他与太太两人在家中，事发时在家午睡，下午3时7分收到朋友WhatsApp发来照片，指「宏福苑好大烟」。他到窗户查看，看见宏昌阁和宏盛阁方向的大型垃圾收集站著火，并有两辆消防车著灯，当时没有警钟声，故以为烧垃圾站，但发现宏昌阁有火舌飘过，其单位窗外著火，便马上著妻子取水，他爬出窗外在棚架上救火，看见旁边1005单位厕所窗外位置著很大火，1007单位棚网亦著火，而他头上亦有很多火舌跌落，他头发被烧焦少许，遂向妻称「不行了，要走了」，决定逃生。

会上播出由张次濂收到WhatsApp讯息后查看时拍摄的片段，片中拍摄到隔棚网看到垃圾站著火，并听见张称「哎啊，我哋出面著火，妈咪（太太），攞水嚟，畀我救」，「攞水嚟，打去管理处」。

他又称，发现不能扑灭火势后便决定与太太逃生，离开时走廊完全没有烟，而他想起旁边1005单位新搬来的女住客行动不便，故拍门与女住客一起逃生，原想沿防烟门离开，惟邻居开门见后楼梯的烟似「雪糕卷上来，好大烟」，他又著太太到另一边楼梯尝试逃生，但太太开门后回头称「好大烟」，亦见到烟在太太身后飘来。当知悉两条楼梯皆有烟，遂与女住客共3人退回单位内，其时为下午3时17分，在单位内用水淋湿外墙楼下，希望火势不会蔓延入单位，其后单位停电和停水，单位内只余一桶水，三人关闭窗户，坐在厅中等候救援。

三人均多次致电999，消防人员亦有回应，3人大约一小时内收到4至5次回复，询问现况和保持联络。他称，当时家中好大烟，已塞门缝，但仍有黑烟从厨房排气扇或抽油烟机涌入。张太太遂建议自己到厕所暂避，张本人与女邻居到睡房躲避，当时环境很黑，湿水毛巾湿水亦很快干，等待救援。

他称，大约到6时半，他已感到绝望和放弃，女邻居亦说「张生，我好辛苦，我唞唔到气」，他回应「我都好辛苦」，在厕所的太太则在祈祷「我们一定得救」。消防亦曾致电问单位内有几多人，他一度发脾气称，「已死43人，你再不上来，就加多3个人上去」。

至晚上约8点，他听到有敲门声，但当时感到很累，不想应门，仍摸黑扶钢琴、餐桌到门口，触门烫手，开门后形容「有几位天使喺度，原来是消防员头顶的灯，以为死了，为何会看见天使」。消防员问有没有人受伤，谁走先，最终先救太太，再救女邻居。他向消防员表示，「你有没有氧气，我唞不到气，好辛苦」，消防员给他脸罩，著他爬上其背上，但他手脚无力，消防员亦无力，落几级已跌低，墙身发热，触手发烫，无法攀扶，至今场景历历在目。

他又指，逃生时感到很累和困，一度想叫消防员放下他，「只想睡觉，很困」，最终消防人员救出他。他感谢消防员，赞对方很好勇敢。

电梯口气窗长年打开 相信烟从气窗传来

杜淦堃问及他知否烟如何进入楼梯，他指，电梯口有气窗，大部分时间打开，相信因走廊闷热而打开，估计烟是经气窗飘入。

曾任职工程人员的张次濂曾向新法团提出，8座楼一次过围网，做法十分危险，因为会「火烧连环船」，曾提出分期做，亦提出「生口」不安全。他指出，太太跑楼梯健身时，发现10楼和11楼梯间的「生口」，有可乐樽中有烟头，楼梯门亦有烟味。他曾向宏业反映，亦指发现棚架位有烟盒，很危险，对方回复指可能是楼上有人食烟。另外，他亦曾向宏业提出发泡胶问题。

张又希望，委员会可反映事实，找出真相，希望政府面对事件，因为过去投诉多次，宏福苑家破人亡，代价很大。他又呼吁宏福苑居民振作，度过难关。他又称，现时接受精神科治疗，已不能兼职，太太亦无法再教瑜珈，事件对他影响很大。他感谢消防员的救援和传媒报道。他最后指，今天不想受访，不想再次受伤害，形容事件对宏福苑居民是伤害，希望可以安静离开，日后适合时才重提事件。

【12:59】陆启康表示，证人作供是活生生的故事，给证供不容易，证人给予证供是沉重负担，希望传媒对作供证人敏感一些，若证人不想接受访问，就不要骚扰他们。他又感谢各证人，指其证供对委员会有很大帮助。

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竞委会：不排除宏福苑出现两个或以上围标集团

【12:54】竞委会代表李晓亮陈词，指昨日起诉楼宇维修的「围标」集团，涉及6个实体公司，指控合谋定价和瓜分市场等行为，答辩人现时未有机会抗辩，但竞委员会拭目以待，想了解为何「收功课」、「交功课」、为何有「主角」帮手，为何会收到价格提示等。

李晓亮又指，若竞委会说法属实，将会是首宗检控围标集团，而集团牵涉的11个招标中，涉及7亿元。他指，招标者若想保障招标过程，可要求投标者声称没有合谋，而今次招标者要求投标者声明不合谋，若透过虚假陈述中标，就有机会串谋诈骗。他重申，生意人不可以透过虚假陈述取得生意，是不言自明的道理。

对于检控中没有包括鸿毅和宏业，李晓亮表示，现阶段就宏福苑事件调查未完结，不排除出现两个或以上的围标集团，亦不排除未来会再有检控，希望市民大众和委员会给予耐性。围标除罚款外，亦有机会涉及虚假陈述或串谋诈骗。

李晓亮续称，事件已到转捩点，过去坊间有说法指围标只属民事，今天已不适用，游戏规则已改变；竞委会状书将交涉事各方。委员会主席陆启康提醒，现阶段只是调查和检控，未能未审先判，又相信竞委会调查会有困难，希望有结果。

居民曾发现天井有发泡胶及垃圾 投诉后有情况有改善

【12:53】居住宏泰阁108的郑敬熙表示，由于太太身在内地、儿子亦在朋友家中，事发当日只有自己和狗只在宏福苑现场。他发言时表示，2024年复活节前后、12月29日前后发现天井有发泡胶及垃圾的情况，自己曾2至3次以whatsapp形式向一名何先生反映，希望工人下班前可以清理，对方最终亦将垃圾处理。

杜问及过去是否看见有工人抽烟，郑敬熙表示没有，但指出工人工作期间产生不少尘埃，形容「好似系沙漠咁唞唔到气」。他又指，大火当日发泡胶仍然封住窗户。

郑敬熙表示，希望委员会为死者找出真相，并鼓励宏福苑居民振作起来，愿死者安息，冀避免同类型事情再发生。

居民指消防警钟未有响起 管理处职员亦未提醒有火警发生

【12:03】居住在宏昌阁605的陈全表示，自己与妻子同住，他提到事发当日上午8时至9时留意到外面有声音，随后见到有工人铺纸皮石。陈向工人提问何时完成元工程，工人回复指「我哋4个人做一日就完成。」他续指，自己下午2时51分闻到有烟味，随即致电管理处，希望可以了解发生什么事，随后亦有致电999报告。他提到，由外面传入厨房的烟由白色转为黑色，亦听到有人说「快啲走。」

陈全表示，自己立即离开单位后防火梯看到有烟雾，「自己的眼镜、锁匙都冇拿就走」。他随即从 6 楼走楼梯下楼，途中遇到几位街坊便一同逃生，中途亦有街坊不适，他过去扶著街坊。在下楼期间，他未听曾到有火警钟声，到大堂后，发现10个人都没有，直言「好难忘记呢个画面。」

陈全亦指，自己见过工人在工作期间吸烟，一次是开铲车运送物料时「担住口烟」，另一次是在大厦地下吸烟，认为承办商监管有问题，直言「睇到都柠柠头」。他亦指，逃离过程中完全没听到警钟声、人叫声或火警提示，认为管理处应拿大声公叫人逃离，消防警钟未有响起，导致居民无信息，造成严重死伤，日后大厦维修时需作出检讨。

他指，今次事件反映大厦维修大厦维修需检讨，要做足预防，指可以考虑用器材或设施替代警钟，防止同类事件发生，又指现时本港高楼大厦的防火措施和设施是否足够，建筑处等部门应重视。

他最后指，有相熟居民在社区会堂由下午3点等到夜晚，称「先生都冇出现过，以前见到一家三口，好开心，小朋友读紧中学，依家已经再等唔到呢个画面，好伤感。」

宏福苑听证会｜年长居民逃生遇遗体 消防先搬走：佢哋唔想遗体被蹂躏

【11:20】宏福苑居民冼善卿与细女同住于宏泰阁1406室，约于20年前曾担任三届法团委员会司库。她称，大火当天在家中整理纸张、胶袋、铝罐，准备到大埔街市流动回收站回收，准备外出时看见门外有一缕缕黑烟，便关门想用毛巾堵塞门缝，但因门缝高，不敢爬高摄门缝，危急中想到用家中抽油烟机、抽气扇和开风扇吹走黑烟，看见黑烟吹出窗外，遂并在家中静待消防员救援。

她又称，记忆中是在下午1至2时发现黑烟，但相信是记错时间，后来在代表委员会的资深大律师杜淦堃协助下，推断是大约2时开门发现黑烟。她续指，在家中厕所位置亦发现有烟吹入，期间用水淋竹棚和用喷水壸喷棚网，并庆幸单位外的棚网没有在台风中损毁，故仍是具阻燃性的旧棚网，又看见其他大厦有竹棚塌下。

她曾致电管理处，但无人接听，其后致电「十次八次」999均有人接听，因多亲戚来电，不知道曾有消防搜救，其后有警员回电平伏她情绪，着她听到「哔哔」声便开门，但她开门只见一片漆黑，有浓烟便重新关门，电话再响，该警员再著她细心听「哔哔」声，她便大力用脚踢门，协助对方辨识其位置。

大埔区议员黄碧娇。资料图片

忆早年法团争议：黄碧娇曾提出缴付法律诉讼纠纷费用

她称，入门的四位消防员惊叹她家中没有烟，她解释用了不同方法吹走黑烟。消防员又告知她要行十四层落街，又提醒她「十二楼有大公仔，要跷过」，她思疑是有遗体，行出去后环境很黑，看见旁边单位正在燃烧，烧出一个洞，亦感到热度。到十二楼时跨过「大公仔」，消防员对她说「你安全了」，后面两个消防员亦带走遗体。她感谢消防员带走遗体，避免遗体再遭蹂躏，亦感谢接线的警员抚平其情绪。她称，这段大火经历是是她一生中会永远记得，认为救援人员是香港的骄傲。

入住四十年的她又赞宏福苑环境很好，通道清凉，有三个儿童游乐场，两个篮球场，有两个有器械的训练场地，部分设施是她担任法团成员时筹建。

她又补充，担任法团时「有奇怪的事无法忘记」，例如曾有人向她建议大厦要以淡水冲厕，亦曾有人称要为宏福苑各大厦各自成立共八个立案法团，因为若工程额不足五十万元，便不用报告政府，令她感到好奇。她又指，亦有人曾控告法团前主席贪污，她向对方解释时任主席只是执行会员大会决定，若提告便要告法团，对方坚持控告并败诉，最终却没有支付堂费，区议员黄碧娇最后向她称会代对方缴付律师费，但冼认为黄碧娇不应该代对方缴付。最终黄碧娇有协助缴付。

委员会主席陆启康赞她亦是香港的骄傲，在危急中想到方法吹走黑烟，并在听证会中带出正能量。

宏福苑听证会｜宏昌阁低层住户：棚架位置垃圾堆积 常听到物品跌落

【10:45】居于宏昌阁1005室的王嘉婉表示，她与家人2016年底至2017年初起在此居住。她表示，自己未曾见过维修工人吸烟，惟偶尔会闻到烟味，亦未有就此作出投诉。维修期间，她曾见到相关告示板上贴有通告。

王嘉婉称，当日下午2时50分听到工人提及发生火警。她开窗查看，闻到有少量烟味，随即关窗准备离开。逃生期间，她在门口遇到一名男子，下楼时有对面单位住户开门，表示已联络管理处。她提到自己有报警，但直言「听到嘅系线路繁忙，我真系等咗好耐，真系冇谂过打999会系线路繁忙。」

委员会资料显示，王嘉婉是首名致电999的居民。

王嘉婉指，其后于2时55分到达公园致电家人，再前往广福邨广祐楼13楼的亲人家中。她指出，广祐楼13楼可望见宏昌阁，当时目睹火势越过围墙，消防员开始灌救，但「啲水去唔到2楼」最终整栋大厦起火，并波及邻近大厦。王嘉婉希望委员会可以找到起火的原因，又指对当日救火时「水不够」的情况表示疑惑。

【10:27】独居于宏昌阁305室的吴霭诗，在代表委员会的资深大律师杜淦堃引导下表示，她于1983年11月迁入宏福苑，火警发生当天，早上七时多离家，下午两时许在沙田第一城搭小巴回家，在小巴上听到司机指宏福苑火警，约下午三时在车上见到住家方向的天空多浓烟。

她平日在家中应看到宏昌阁天井平台，但她指，维修期间看不到一楼平台，因为每层均有棚架，让工人在建筑物上行走，且位置多垃圾，因为每天都听到有物品跌落，相信是石屎碎片、建筑材料著地，自大维修开始已经出现。她又指，虽看不到平台位置有工人，但每日都听到有人声从天井平台传出。

她又指，虽看不到有工人吸烟，但从家中各窗户和大门闻到烟味吹入，而在大维修前很少出现有烟吹入。在维修期间，她看见有烟头和建筑废物在平台位置，「厨房、玄关、厅的窗户伸头出窗便会见到建筑废物」，挂于竹棚之间或窗台，包括有竹枝、发泡胶、黑色胶带、纸皮等，在宏福苑竹棚与外墙之间的地下位置亦有废物。她在火灾前数天亦看见废物，「每朝八时许便听到有很多东西跌落」。

防烟门方面，她称后楼梯防烟门通常可以打开，不见有锁，但大堂地下有防烟门曾经推不开，「试过一两次（推不开门）」。

【10:15】委员会主席陆启康表示，今日会议较原定时间迟开始，原因是由于证人安排上需要花点时间，称：「我哋系可以理解嘅。」

记者：黄子龙、曾伟龙

摄影：刘骏轩